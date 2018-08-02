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Следствие изучает роль Медведчука в деле Савченко и Рубана, – Луценко

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Медведчук имеет статус свидетеля по делу Савченко и Рубана
Медведчук имеет статус свидетеля по делу Савченко и Рубана / Фото из свободных сетей

На сегодня у следствия по делу "Савченко-Рубана" нет оснований для определения лидеру общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктору Медведчуку любого другого возможного процессуального статуса, кроме свидетеля.

Об этом 2 августа на брифинге на полигоне ЦСО "Альфа" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал, что правоохранители завершили расследование в деле народного депутата без мандата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

На этот момент достаточных доказательств для того, чтобы Медведчук получил любой другой процессуальный статус, кроме свидетеля, у следствия нет,
– сказал генпрокурор.

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При этом Луценко отметил, что следствие тщательно изучает связи Савченко "еще в 90-х годах с "возлемедведчуковскими" общественными структурами", связи лиц, которые имеют какое-то отношение к Савченко и Медведчука.

Но сейчас у следствия нет тех доказательств, которыми я могу оперировать в публичной плоскости. На данный момент у него нет статуса в этом деле. Мы изучаем его возможные связи с любой антиукраинской деятельностью, и не только в этом деле,
– подчеркнул глава ГПУ.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.

В деле Рубана задержали нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с депутата неприкосновенность, а также дала разрешение на ее задержание и арест, поэтому сейчас Савченко находится под стражей. Политика подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Луценко Владимир Рубан Надежда Савченко Задержание Савченко Виктор Медведчук Расследования ГПУ
Источник: 24 Канал
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