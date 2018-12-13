"Мені потрібен час, частково втратила зір і слух": Савченко написала лист до суду

Нардепка Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, заявила, що після тижня сухого голодування у неї почались проблеми зі здоров'ям, зокрема, вона частково втратився зір та слух.

Про це Савченко написала в листі, який зачитав головуючий суддя на засіданні Шевченківського суду 13 грудня, повідомляє "Українська правда".

Читайте також: Савченко завершує сухе голодування

Окрім того, вона написала лист в установу, зазначивши, що через вихід із голодування фізично не зможе бути присутня на засіданні.

Фізично я не в змозі брати участь в судовому засідання через головокружіння і часткову втрату зору та слуху та сильну віддишку, при якій боляче ходити

– заявила Савченко в листі до суду.

За її словами, для виходу з голодування їй потрібен час. "Сьогодні я не в змозі виїхати в суд за станом здоров’я, тому прошу перенести судове засідання на наступний тиждень, щоб дати мені час на реабілітацію", – додала Савченко в листі.

Задовольнивши клопотання нардепки, суддя переніс засідання на 17 грудня, 14 годину.

Нагадаємо, що арештований нардеп Надія Савченко оголосила сухе голодування.