"Мені потрібен час, частково втратила зір і слух": Савченко написала лист до суду
Нардепка Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, заявила, що після тижня сухого голодування у неї почались проблеми зі здоров'ям, зокрема, вона частково втратився зір та слух.
Про це Савченко написала в листі, який зачитав головуючий суддя на засіданні Шевченківського суду 13 грудня, повідомляє "Українська правда".
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Окрім того, вона написала лист в установу, зазначивши, що через вихід із голодування фізично не зможе бути присутня на засіданні.
Фізично я не в змозі брати участь в судовому засідання через головокружіння і часткову втрату зору та слуху та сильну віддишку, при якій боляче ходити
– заявила Савченко в листі до суду.
Нагадаємо, що арештований нардеп Надія Савченко оголосила сухе голодування.
У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.
25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 23 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. А 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.
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