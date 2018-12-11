Савченко завершує сухе голодування

Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, припинить сухе голодування 13 грудня, бо їй пішли на поступку. Нардеп зможе подати електронну декларацію.

Про це вона повідомила у Шевченківському суді Києва, пише “Українська Правда".

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Крім того, нардеп голодуватиме ще один день, щоб "перевершити термін" свого сухого голодування в Росії, який тривав 6 днів.

Я казала, що голодуватиму, доки не вирішиться питання з поданням декларації. Але банк пішов на зустріч, щоб приїхати до мене в тюрму, бо мене не відпускають у банк. Тому моя суха голодовка триває завтра крайній день. Щоб було більше, ніж в Росії. На 8-й день я починаю пити і виходити з голодування,

– додала Савченко.

На початку засідання у Шевченківському суді Києва вона розповіла про те, скільки часу може витримати людина на сухому голодуванні. Крім того, вона повідомила про зміни в її організмі, які відбуваються при цьому.

Савченко також додала, що за 6 днів голодування втратила 7 кг – з 73 кг до 66 кг.

Нагадаємо, що арештований нардеп Надія Савченко оголосила сухе голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 23 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. А 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

Хто така Надія Савченко: дивіться відео