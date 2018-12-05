Арештований нардеп Надія Савченко оголосила сухе голодування. Політик заявила, що на неї тиснуть слідчі Служби безпеки України.

Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці Савченко.

Нагадаємо, що Савченко підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

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"Слідчі СБУ шантажують і тиснуть на народного депутата, вимагаючи негайного ознайомлення з матеріалами справи, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті. В обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок у банку для реєстрації кандидатом у президенти України", – заявила нардеп.

Савченко заявила, що голодуватиме, допоки їй не забезпечать права і свободи згідно з Конституцією.

Шкода моєму здоров’ю буде на совісті тих слідчих, які на мене тиснуть такими методами. Якщо пішли такі погрози на стадії слідства – то що буде далі? Зараз пішов прямий ультиматум: або адвокати підписують ознайомлення зі справою, або вони перекривають доступ до всього,

– заявила політик на судовому засіданні, яке було зафіксоване на відео.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 23 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. А 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

Хто така Надія Савченко: дивіться відео