Надежда Савченко объявила сухую голодовку
Арестованная нардеп Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Политик заявила, что на нее давят следователи Службы безопасности Украины.
Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице Савченко.
Напомним, что Савченко подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
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"Следователи СБУ шантажируют и давят на народного депутата, требуя немедленного ознакомления с материалами дела, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу. В обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины", – заявила нардеп.
Савченко заявила, что будет голодать, пока ей не обеспечат права и свободы в соответствии с Конституцией.
Вред нанесённый моему здоровью будет на совести тех следователей, которые на меня давят такими методами. Если пошли такие угрозы на стадии следствия – то, что будет дальше? Сейчас пошел прямой ультиматум: или адвокаты подписывают ознакомления с делом, или они перекрывают доступ ко всему,
– заявила политик на судебном заседании, которое было зафиксировано на видео.
В чем подозревают Надежду Савченко?
В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.
25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.
Кто такая Надежда Савченко: смотрите видео