Графики отключений перестают действовать в этих областях. Об этом сообщает 24 Канал.

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Где экстренно выключают свет

По распоряжению Укрэнерго аварийные графики отключений применяются в Сумской области. В 14:10 графики введены для 1-й и 2-й очередей потребителей.

Экстренные отключения электроснабжения примерно в то же время объявили также в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях. ДТЭК сообщил об идентичных мерах в Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях, в городе Киев. Актуальную информацию можно найти на сайте или соцсетях соответствующего облэнерго.

Причиной такого решения является сложная ситуация в энергосистеме. По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, потребление в Украине сейчас очень высокое, энергосистема не может справиться. Он призвал уменьшить потребление, не пользоваться лифтами, меньше использовать энергоемкие приборы.

В ДТЭК отметили, что недавние российские обстрелы действительно ухудшили ситуацию.

Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев,

– отметили в ДТЭК.

У Киевской городской военной администрации добавляют, что ситуацию осложнил обстрел Киева со стороны России.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов российской федерацией в Киеве применяются графики аварийных отключений электроэнергии,

– написал Сергей Попко, начальник КГВА.

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Напомним, 19 декабря Россия обстреляла Кривой Рог, в результате удара перебиты центральные коллекторы, повреждены объекты энергосистемы. Россия методично наращивает количество запусков ударных дронов по Украине. Только за ноябрь враг выпустил 2300 односторонних дронов по Украине, а ежемесячно эта цифра растет более чем на 200 единиц, и даже дроны-приманки способны нести небольшое количество взрывчатки.

Ранее ДТЭК решили ограничить предоставление информации о состоянии энергосистемы Украины из соображений безопасности, о графиках отключений они будут сообщать.