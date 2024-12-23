Графіки відключень перестають діяти у цих областях. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де аварійно вимикають світло

За розпорядженням "Укренерго" аварійні графіки відключень застосовуються у Сумській області. О 14:10 графіки введено для 1 та 2 черг споживачів.

Екстрені відключення електропостачання також у Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях. ДТЕК повідомив про ідентичні заходи у Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, у місті Київ.

Причиною такого рішення є складна ситуація в енергосистемі. За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, споживання в Україні наразі дуже високе, енергосистема не може впоратися. Він закликав зменшити споживання, не користуватися ліфтами, менше використовувати енергоємні прилади.

У Київській міській військовій адміністрації додають, що ситуацію ускладнив обстріл Києва з боку Росії.