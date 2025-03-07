Як вплине таке рішення Білого дому на ефективність української оборони і які загалом наслідки матиме проаналізував для 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв.

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Інформація потребує перевірки

Першою чергою Матвєєв наголосив на тому, що всій інформації, яка з'являється щодо розвідданих в інфополі, вірити не варто. Адже підтверджень цьому в більшості випадків не буде через військову таємницю.

Відповідно і російське військове командування потребуватиме певного часу для того, аби перевірити це і більш безпечно проводити певні дії на своїй території.

Однак, певно, якусь інформацію таки не передаватимуть. Імовірно, мовиться про дальні удари, зокрема писали про цілі для Himars, крилатих ракет,

– зауважив військовий експерт.

Чому логіка Трампа абсурдна

Можливо, логіка Трампа в тому, щоб зменшити кількість ударів по Росії, тим з самим зменшити інтенсивність ходу бойових дій загалом.

Втім, якщо заборона стосуватиметься інформації про розташування та зліт стратегічних бомбардувальників ворога – Україні вже не вистачатиме інформації для оборони українських міст та мирних жителів. Відповідно в української протиповітряної оборони буде менше часу та інформації для підготовки до відбиття ракетних атак. А також українці матимуть менше часу від оголошення повітряної тривоги до спуску в укриття.

Ця заборона виглядає, м'яко кажучи, неетично, ба більше, дивно. Адже буквально спрямована проти мирного населення України,

– підкреслив Матвєєв.

Він також згадав, інформацію, яка не є офіційно підтвердженою, що нібито заборону на інформацію для ударів ракетами типу Himars по території Росії ввели ще до подій за овальним столом.