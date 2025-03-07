Зокрема, Велика Британія після паузи продовжуватиме передавати розвіддані Україні, попри відповідну заборону від США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Європа має більш обмежені можливості, аніж США

Джерела The Guardian підтвердили плани Великої Британії у четвер, 6 березня. Тож розвідувальні дані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків спостереження та таємно розгорнутих наземних сил, будуть й надалі накопичуватися та передатися Україні.

Сполучене Королівство продовжить надавати аналіз необроблених даних, хоча відповідно до звичайної розвідувальної практики воно не просто передаватиме інформацію США, отриману за допомогою давно встановлених домовленостей про обмін між двома країнами,

– зауважили у виданні.

Так, Велика Британія та інші європейські країни мають більш обмежені можливості, аніж США. Це ускладнить заміну американського потоку інформації.

"Вони не такі масштабні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їх місце", – сказав колишній інсайдер з уряду.

Але попри все вони дадуть змогу Україні підтримувати "раннє попередження про напад і певний ступінь глибокого удару по Росії".

До слова, Франція також висловила готовність продовжувати надавати Україні розвіддані. Там також зауважили, що позиція Великої Британії щодо цього складніша, бо її розвідувальний апарат тісніше пов'язаний з Вашингтоном. Але, як зауважують британські джерела, між країнами існує "довга історія" конкуренції та співпраці.