Відповідну ініціативу з боку Парижа оприлюднили французькі ЗМІ у четвер, 6 березня, посилаючись на заяву міністра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.
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Що запропонувала Франція
США припинили обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною у середу, 5 березня. Втім, NYT повідомляло, що це не критично, оскільки європейські компанії мають власні супутники, хоч і не всі вони орієнтовані на військову дислокацію і пересування.
Водночас Франція на тлі рішення Вашингтона запропонувала свою допомогу стосовно надання розвідувальних даних.
Франція пропонує Україні розвідувальні дані,
– цитує видання Себастьяна Лекорню.
До слова, президент країни Еммануель Макрон анонсував зустріч головкомів і начальників штабів країн Європи, аби обговорити питання війни в Україні на тлі послаблення допомоги зі США. Водночас він сподівається, що Вашингтон буде на "нашому боці".