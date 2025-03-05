Відомо, що французький президент Макрон і великобританський прем'єр Кір Стармер уже провели декілька дзвінків окремо з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським після їхньої сварки у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Франція збере начальників штабів країн, готових "гарантувати майбутній мир в Україні"

Що передбачатиме мирний план

Мирний план передбачатиме спочатку коротке перемир'я, а згодом ширші гарантії безпеки. У Великій Британії та Франції стверджують, що США будуть потрібні для цих майбутніх гарантій.

Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні,

– сказав високопоставлений європейський дипломат.

Військове керівництво планує завершити свою частину протягом наступного тижня.

Інші деталі цього плану не розголошуються.

Ще один дипломат сказав, що ідея полягала в тому, щоб підготуватися до більш здорового діалогу між Вашингтоном і Києвом, а також, щоб донести Штатам, що Росія – агресор.

Один із можливих варіантів – це часткове одномісячне перемир'я, під час якого діятиме заборона на атаки з повітря та моря, а також на енергетичну інфраструктуру. Виняток – наземні бої.

До слова, президент Зеленський також прокоментував підготовку мирного плану. За його словами, робота дійсно триває у пришвидшеному режимі.

Глава держави також наголосив на важливості присутності Європи за столом переговорів.