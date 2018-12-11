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      Савченко завершает сухую голодовку

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      Савченко завершает голодание
      Савченко завершает голодание / Фото из открытых источников

      Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, прекратит сухую голодовку 13 декабря ибо ей пошли на уступку. Нардеп сможет подать электронную декларацию.

      Об этом она сообщила в Шевченковском суде Киева, пишет "Украинская Правда".

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      Кроме того, нардеп будет голодать еще один день, чтобы "превзойти срок" своего сухого голодания в России, который длился 6 дней.

      Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел на встречу, чтобы приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра последний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодания,
      – добавила Савченко.

      В начале заседания в Шевченковском суде Киева она рассказала о том, сколько времени может выдержать человек на сухом голодании. Кроме того, она сообщила об изменениях в ее организме, которые происходят при этом.

      Савченко также добавила, что за 6 дней голодания потеряла 7 кг - с 73 кг до 66 кг.

      Напомним, что арестованный нардеп Надежда Савченко объявила сухую голодовку.

      В чем подозревают Надежду Савченко?

      В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенной из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

      25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.

      Кто такая Надежда Савченко: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости арест голодовка Надежда Савченко
      Источник: 24 Канал
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