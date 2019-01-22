Как Кремль использовал Надежду Савченко ради уничтожения Украины: резонансное заявление Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко не считает нардепа без мандата Надежду Савченко агентом Кремля, между тем таким он называет ее руководителя Владимира Рубана, с которым та собиралась устроить теракт в центре Киева. По его мнению, Москва использует Савченко через Рубана, который координирует ее действия, чтобы уничтожить Украину.

Такое заявление он сделал в комментарии ресурсу "Гордон".

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"Безусловно, Владимир Рубан – агент ФСБ. Более того, Савченко, как вы знаете, является очень харизматичной женщиной. Очень эксцентричной. Но когда Рубан просил: "Надя, выйди, оставь мужчин поговорить", она беспрекословно его слушалась", – отметил глава ГПУ.

Также Луценко рассказал о еще одном интересном моменте по этому делу.

"Когда офицеры, которые с нами сотрудничали, ее расспрашивали о том, что она собирается делать, она им рассказывала, как будет взрывать парламент, как добивать. "Я готова стать Жанной д'Арк!". Они говорят: "Так, а зачем такой замес, кто же будет новым вождем?". И тут Рубан: "Согласилась – значит, согласилась, не сбивайте!", – добавил генпрокурор.

По его словам, "классический ватник Рубан" использовал Савченко.

У нее совсем отсутствует дисциплина государственника, для переворота в стране. Тип Савченко – это классический казак, который рубит саблей налево и направо, убежден в том, в чем нас убеждает Медведчук. Кстати, окружение Савченко давно, еще с 2000-х годов, с Медведчуком сотрудничало. Для них очень важно простое: во всем виновны люди на букву "ж", то есть олигархи,

– убеждает чиновник.

Кроме того, он отметил, что Савченко – не агент ФСБ, а "инструмент для разрушения страны".

"Считаю, что "ЛНР" и "ДНР" – это римейк, попытка реконструкции событий 1917 года в Петрограде (следствием тех революционных событий стал приход к власти большевиков и образование Советского Союза – 24 канал). В свое время правоохранители на Донбассе допрашивали одного сепаратиста. Он говорит: "Я всю жизнь жил в землянке за пять баксов в неделю. Сейчас я – хозяин всего! У меня есть квартира, машина, женщины, власть. Хер вы меня обратно вернете! Можете меня убить, но я хочу управлять". Это раковая опухоль большевизма! Надя Савченко – носитель той же идеологии. Ей надо надевать кожанку, завязывать красный бант, идти в ЧК, теперь это называется "подвал", – подчеркнул генпрокурор.

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В то же время Луценко подчеркнул, что Москва использует Савченко через Рубана, который координирует ее действия, чтобы уничтожить Украину, как это было сделано в 18-м году, один к одному".

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. Впоследствии этот срок был несколько раз продлен. 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об освобождении ее из-под стражи.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", который принимал участие в процессе освобождения военнопленных с оккупированных территорий.



Родился в семье военных. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1989 году сменил фамилию Гарбузюк на Рубан. Служил на летно-командных должностях в различных частях. Уволен в запас в Коломые 8 июля 1991 года в звании старшего лейтенанта. Работал на руководящих должностях в коммерческих и общественных организациях, государственных структурах. Окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Сам себя позиционировал как "генерал-полковник", однако в СБУ эту информацию давно опровергают и называют приписывание ему такого звания безосновательным. Позже Рубан также заявлял, что не такой уж он и генерал, хотя говорил об этом настолько громко, чтобы услышали все СМИ в стране.

Что известно о его задержании? 8 марта 2018 года его задержали, когда он перевозил с оккупированной территории немалый арсенал оружия, среди которого, в частности были различные типы стрелкового вооружения и боекомплекта к ним, боекомплекта к минометам и противотанковым гранатометам, одноразовые РПГ, гранаты и, в том числе, миномет, который собирают оккупанты в ОРДЛО. Все это он пытался провезти с оккупированных территорий через пункт пропуска Майорск, рядом с оккупированной Горловкой в Донецкой области. По данным военной прокуратуры оружие Рубан приобрел в оккупированных Горловке и Макеевке. После этого перевез ее в серую зону. А уже оттуда планировал перевезти на неоккупированную часть Украины. В итоге ему объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием и взяли под арест.

Какое отношение имеет Надежда Савченко к Владимиру Рубану? Надежду Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

Что известно о Надежде Савченко: смотрите видео