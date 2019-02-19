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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Команда Савченко готувала "сюрпризи" до виборів, – СБУ

      1755 Читать новость на русском
      Надія Савченко
      Надія Савченко / Getty Images

      Команда арештованої нардепки Надії Савченко готувала провокації у день президентських виборів 31 березня. Зокрема, хотіли зібрати народне віче, аби радикалізувати суспільство і розхитати ситуацію в країні. Сама організація "сюрпризів" не обійшлася без російських спецслужб.

      У трьох членів команди Савченко відбулись обшуки. Зокрема, у Євгена Моринця, який знімав для "Білої балаклави". Він агітував людей до провокацій, пов'язаних з невизнанням результатів виборів.

      Читайте також: Втручання РФ в українські вибори: СБУ викрила зухвалі спроби російських спецслужб

      Що таке "Біла балаклава"?Це YouTube-персонаж із закритим балаклавою обличчям, в окулярах та зміненим голосом (за даними СБУ, під балаклавою Євген Моринець), який у своїх відеоблогах раз по разу закликає людей виходити на акції, протести, віче. Розповідає про олігархів і маргіналів, закликає націоналістичні угруповання виходити на вулиці зі зброєю. Сприяв у розповсюдженні закликів "невідомого революціонера" Микола Дульський, який очолював організацію "Наждак" і який втік з України, коли СБУ викрила його зв'язки із спецслужбами. 

      В СБУ переконані, що Моринець намагався втілити план російських спецслужб. Вводячи людей в оману гаслами на кшталт "народовладдя", мали створити різні місцеві структури, які підвели б Кремль до бажаного результату – втрати суверенітету України.

      Відео: СБУ оприлюднила перемовини "Білої балаклави"

      Координував роботу Моринця вже згаданий Микола Дульський, який, на переконання Служби безпеки, є агентом російських спецслужб.

      "Біла Балаклава" (Моринець – 24 канал) разом з Дульським обрала дату 31 березня – день виборів – для проведення так званого віче, на якому планувалось радикалізувати суспільство. Моринець планував реалізувати цю провокативну акцію. Під час обшуку вилучений у нього так званий коктейль Молотова, який він планував використати найближчим часом у столиці,
      – повідомив замголови СБУ Віктор Кононенко.

      18 лютого Моринцю оголосили підозру за статтею 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". 19 лютого у Києві чоловіку мають обрати запобіжний захід. 

      Як Моринець пов'язаний із Савченко? Він є помічником нардепки, яку звинувачують у держзраді. Він підтримував її плани (підрив Верховної Ради) й сам закликав до третього Майдану. 

      У чому звинувачують Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва. А ще нардепа звинуватили у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

      У Генпрокуратурі кажуть, що за допомогою арсеналу зброї з окупованих територій Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Петра Порошенка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова. Серед планів – були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

      На сьогодні Савченко та Рубан перебувають під арештом, який весь час продовжують, адже слідство у справі ще триває. Так, 15 лютого Апеляційний суд Чернігівської області ще на 2 місяці продовжив термін утримання під вартою Савченко. 

      Проте це не означає, що Савченко, перебуваючи за ґратами, не має президентських амбіцій. Документи для реєстрації її кандидаткою у президенти України вона подала, але ЦВК відмовила нардепці, оскільки вона не внесла заставу у 2,5 мільйона гривень.

      Що відомо про Надію Савченко: дивіться відео

      Які головні дати виборів президента України 2019?Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний перелік кандидатів у президенти оголосять 8 березня. Перший тур голосування за майбутнього президента відбудеться 31 березня. Офіційні його результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.

      Реєстрація кандидатів завершилася 8 лютого. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 осіб       для участі у президентських виборах, що є рекордом щодо кількості бажаючих очолити Україну за всі роки незалежності нашої держави. 

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      Теги: Новини України Україна – Росія Надія Савченко СБУ Президентські вибори 2019 ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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