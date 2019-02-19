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      Команда Савченко готовила "сюрпризы" к выборам, – СБУ

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      Надія Савченко
      Надія Савченко / Getty Images

      Команда арестованного нардепа Надежды Савченко готовила провокации в день президентских выборов 31 марта. В частности, хотели собрать народное вече, чтобы радикализировать общество и расшатать ситуацию в стране. Сама организация "сюрпризов" не обошлась без российских спецслужб.

      У трех членов команды Савченко прошли обыски. В частности, у Евгения Моринца, который снимал для "белой Балаклавы". Он агитировал людей к провокациям, связанным с непризнанием результатов выборов.

      Читайте также: Вмешательство РФ в украинские выборы: СБУ разоблачила дерзкие попытки российских спецслужб

      Что такое "Белая балаклава"?
      Это YouTube-персонаж с закрытым балаклавой лицом, в очках и измененным голосом (по данным СБУ, под балаклавой Евгений Моринец), который в своих видеоблогах раз за разом призывает людей выходить на акции, протесты, вече. Рассказывает про олигархов и маргиналов, призывает националистические группировки выходить на улицы с оружием. Содействовал в распространении призывов "неизвестного революционера" Николай Дульский, который возглавлял организацию "Наждак" и который сбежал из Украины, когда СБУ разоблачила его связи со спецслужбами.

      В СБУ убеждены, что Моринец пытался воплотить план российских спецслужб. Вводя людей в заблуждение лозунгами "народовластия", должны были создать различные местные структуры, которые подвели бы Кремль к желаемому результату – потере суверенитета Украины.

      Видео: СБУ обнародовала переговоры "Белой балаклавы"

      Координировал работу Моринца уже упомянутый Николай Дульский, который, по убеждению Службы безопасности, является агентом российских спецслужб.

      "Белая Балаклава" (Моринец – 24 канал) вместе с Дульським выбрала дату 31 марта – день выборов – для проведения так называемого вече, на котором планировалось радикализировать общество. Моринец планировал реализовать эту провокационную акцию. Во время обыска изъят у него так называемый коктейль Молотова, который он планировал использовать в ближайшее время в столице,
      – сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

      18 февраля Моринцу объявили подозрение по статье 109 "Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". 19 февраля в Киеве мужчине должны избрать меру пресечения.

      Как Моринец связан с Савченко? Он является помощником нардепа, которую обвиняют в госизмене. Он поддерживал ее планы (подрыв Верховной Рады) и сам призывал к третьему Майдану.

      В чем обвиняют Надежду Савченко?
      В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева. А еще нардепа обвинили в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      В Генпрокуратуре говорят, что с помощью арсенала оружия с оккупированных территорий Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсена Авакова. Среди планов – были подрывы здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

      На сегодня Савченко и Рубан находятся под арестом, который все время продолжают, ведь следствие по делу еще продолжается. Так, 15 февраля Апелляционный суд Черниговской области еще на 2 месяца продлил срок содержания под стражей Савченко.

      Однако это не означает, что Савченко, находясь за решеткой, не имеет президентских амбиций. Документы для регистрации ее кандидатом в президенты Украины она подала, но ЦИК отказала нардепу, поскольку она не внесла залог в 2,5 миллиона гривен.

      Что известно о Надежде Савченко: смотрите видео

      Какие главные даты выборов президента Украины 2019?
      Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Окончательный перечень кандидатов в президенты объявят 8 марта. Первый тур голосования за будущего президента состоится 31 марта. Официальные его результаты должны сообщить до 10 апреля. Если придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

      Регистрация кандидатов завершилась 8 февраля. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека для участия в президентских выборах, что является рекордом по количеству желающих возглавить Украину за все годы независимости нашего государства.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия СБУ Выборы Президента 2019 ФСБ Надежда Савченко
      Источник: 24 Канал
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