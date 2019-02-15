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      Втручання РФ в українські вибори: СБУ викрила зухвалі спроби російських спецслужб

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      СБУ викрила спроби втручання РФ в українські вибори
      СБУ викрила спроби втручання РФ в українські вибори / фото з відкритих джерел

      Російські куратори залучали жителів Дніпропетровської області до поширення у соцмережах фейкових провокаційних матеріалів, які мають відношення до президентських виборів в Україні.

      Співробітники СБУ заблокували цю спробу російського втручання. Так, відомо, що житель Дніпра розповсюджував у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни територій і державного кордону України. Чоловік вів електронне листування з мешканцем російського Ростова-на-Дону. Той курував його роботу і ставив завдання із поширення фейкових новин щодо ситуації в Україні, зокрема, у політичній та релігійній сферах.

      Читайте також: Як судили бійця СБУ, який розстрілював людей на Майдані: обурливі факти

      Вже після старту виборчої кампанії в Україні росіянин надавав своїм підлеглим для поширення негативні матеріали про візити кандидатів у президенти до населених пунктів Дніпропетровщини. Слідчі СБУ оголосили підозри у скоєнні подібних злочинів ще двом мешканцям області, яких російські спецслужби залучили до втручання у хід проведення майбутніх виборів.

      Окрім цього, громадянин РФ через соцмережі розшукував українців, які володіють травматичною чи пневматичною зброєю для їх подальшого залучення до мітингів та заворушень під час виборів.

      Проти українських поплічників росіян вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України". Триває досудове розслідування.

      Російські спецслужби втручаються у президентські вибори за допомогою українських колаборантів: дивіться відео

      Як РФ втручається у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 СБУ Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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