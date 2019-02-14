Як судили бійця СБУ, який розстрілював людей на Майдані: обурливі факти

У справі розстрілу Хмельницького Майдану відбуваються магічні речі. Журналісти зібрали шокуючі факти про справу Віталія Тарадая, який 19 лютого 2014 року, за версією слідства, пустив кулеметну чергу по активістах у Хмельницькому.

Факт 1: Істерика в СБУ

У 2018 році Департамент спеціальних розслідувань ГПУ повідомив Віталію Тарадаю про підозру. Його звинуватили у вбивстві з необережності, завданні тяжких тілесних, перевищенні службових обов'язків тощо.

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В СБУ тут же заявили, що підозра Тарадаю – сфальсифікована. Грицак побіг до Луценка, Луценко обіцяв розібратися. На нараді Луценко влаштував Горбатюку і компанії головомойку: "Як то так ви додумались оголосити підозру "альфівцю"... на день спецпідрозділу "Альфа".

СБУ тоді розповіла, що всіляко сприяла розслідуванню. Однак це є неправдою. Коли слідчий хотів взяти кулемети з Хмельницького СБУ на експертизу, то Служба цьому протистояла. Слідчий пішов до суду, суд зобов'язав надати кулемети. СБУ сказала, що вони знижують їхню обороноздатність, і подала апеляцію. Там теж програла. Тільки після цього нарешті надала кулемети.

Факт 2: Передача розслідування

Післяцього всього Луценко взяв і передав справу до Головної військової прокуратури. Слідство взяло Державне бюро розслідувань. Саме тут і почалась магія. Підслідність справи за ДБР визначено 28 грудня 2018 року. Слідчий ДБР завершує досудове розслідування 28 грудня 2018 року – у той же день.

Хто ж цей слідчий-шумахер? Звати його Владислав Тельцов. І він не зовсім по розстрілах Майдану спеціаліст. Він досі займався в основному корупційними злочинами, в цілому Департаменті особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Але от на конкурсі до ДБР він не знав, з якої суми НАБУ розслідує корупцію.

Факт 3: Паранормальні явища

Слідчий Тельцов завершив досудове розслідування 28 грудня, навіть не маючи матеріалів провадження. З Управління спеціальних розслідувань ГПУ їх просто не передали. Вони навіть зараз ще там лежать.

Факт 4: Вільний Тарадай

Коли Віталій Тарадай спочатку викликали в Департамент спецрозслідувань, він не зміг прийти, бо був важко хворим – на лікарняному. А на наступний день він вже був здоровий – на зоні АТО (нині ООС, – 24 канал).

Там він довго був у "невстановленому місці". Головна військова прокуратура його швидко знайшла, вручила підозру та відправила до суду. Йому обрали домашній арешт. Пройшло 60 днів і суд відпустив Тарадая на поруки. Зробив це суддя Печерського райсуду Володимир Карабань.

Прокуратура навіть не просила відсторонити Тарадая від роботи в СБУ.

Що таке Євромайдан, або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

Дивіться відео про суд над бійцем СБУ, який розстрілював людей на Хмельницькому Майдані: