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      Как судили бойца СБУ, который расстреливал людей на Майдане: возмутительные факты

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      Как судили бойца СБУ, который расстреливал людей на Майдане
      Как судили бойца СБУ, который расстреливал людей на Майдане / Фото из открытых источников

      В деле расстрела Хмельницкого Майдана происходят магические вещи. Журналисты собрали шокирующие факты о деле Виталия Тарадая, который 19 февраля 2014 года, по версии следствия, пустил пулеметную очередь по активистам в Хмельницком.

      Факт 1: Истерика в СБУ

      В 2018 году Департамент специальных расследований ГПУ сообщил Виталию Тарадаю о подозрении. Его обвинили в убийстве по неосторожности, нанесении тяжких телесных, превышении служебных обязанностей.

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      В СБУ тут же заявили, что подозрение Тарадаю – сфальсифицировано. Грицак побежал к Луценко, Луценко обещал разобраться. На совещании Луценко устроил Горбатюка и компании головомойку: "Как это так вы додумались объявить подозрение "альфовцу"... в день спецподразделения "Альфа".

      СБУ тогда рассказала, что всячески способствовала расследованию. Однако это неправда. Когда следователь хотел взять пулеметы из Хмельницкого СБУ на экспертизу, то Служба этому противостояла. Следователь пошел в суд, суд обязал предоставить пулеметы. СБУ сказала, что они снижают их обороноспособность, и подала апелляцию. Там тоже проиграла. Только после этого, наконец, предоставила пулеметы.

      Факт 2: Передача расследования

      После этого всего Луценко взял и передал дело в Главную военную прокуратуру. Следствие взяло Государственное бюро расследований. Именно здесь и началась магия. Подследственность дела по ГБР определена 28 декабря 2018 года. Следователь ГБР завершает досудебное расследование 28 декабря 2018 года – в тот же день.

      Кто же этот следователь-шумахер? Зовут его Владислав Тельцов. И он не совсем по расстрелам Майдана специалист. Он до сих пор занимался в основном коррупционными преступлениями, в Департаменте особо важных дел в сфере экономики ГПУ. Но вот на конкурсе в ГБР он не знал, с какой суммы НАБУ расследует коррупцию.

      Факт 3: Паранормальные явления

      Следователь Тельцов завершил досудебное расследование 28 декабря, даже не имея материалов производства. Из Управления специальных расследований ГПУ их просто не передали. Они даже сейчас еще там лежат.

      Факт 4: Свободный Тарадай

      Когда Виталия Тарадая сначала вызвали в Департамент спецрасследований, он не смог прийти, потому что был тяжело болен – на больничном. А на следующий день он уже был здоров – в зоне АТО (ныне ООС, – 24 канал).

      Там он долго был в "неустановленном месте". Главная военная прокуратура его быстро нашла, вручила подозрение и отправила в суд. Ему избрали домашний арест. Прошло 60 дней и суд отпустил Тарадая на поруки. Сделал это судья Печерского райсуда Владимир Карабань.

      Прокуратура даже не просила отстранить Тарадая от работы в СБУ.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения по режиму Виктора Януковича, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.

      Смотрите видео о суде над бойцом СБУ, который расстреливал людей на Хмельницком Майдане:

       

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      Теги: Новости Украины Судьи Евромайдан Криминальные новости СБУ Новости Хмельницкого Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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