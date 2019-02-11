Дело Майдана: сын Героя Небесной Сотни о "болевых точках" в расследовании

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что досудебное расследование убийств на Майдане завершено и в ближайшее время дело передадут в суд.

"Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", – говорит Луценко.

А вот адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская это отрицает.

... Сергей Бондарчук – один из Героев Небесной Сотни, погиб 20 февраля 2014-го на улице Институтской от пули снайпера, когда выносил раненых. Сегодня 24 канал говорит с его сыном – Владимиром.



Герой Небесной Сотни Сергей Бондарчук / Фото Громадское

Владимир, через пять лет после ужасных событий на Майдане, которые вас касаются непосредственно, вы можете четко сформулировать, за что конкретно погиб ваш отец?

Отец погиб за те изменения, которые происходят и, убежден, будут и дальше происходить в нашем государстве. На самом деле, за эти годы произошло много необратимых изменений. О большинстве этих изменений мечтал мой отец. Но, думаю, что вся сознательная часть общества, которая выходила на Революцию Достоинства, сегодня продолжает борьбу: кто-то на фронте, кто-то – в борьбе с внутренним врагом, меняя страну каждый день.

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Расскажите о своем отце. Какие ценности он исповедовал, какие интеллектуальное "прививки" он сделал для вас?

Для меня лично он был лучшим отцом. Настоящим другом и учителем – и в школе, и по жизни. В общении с ним я учился любить Украину, собственный край, свою историю, язык...

Отец был учителем физики и астрономии. Был талантливым педагогом, которого дети называли "учителем всего на свете", который рассказывал не только о своем предмете, но и об истории Украины. Отец очень много времени проводил с детьми, работал с одаренной молодежью. Среди его выпускников – много победителей олимпиад, лауреатов Малой академии наук. В 2013 году он получил награду "Лучший учитель физики" и стал одним из лучших учителей Хмельницкой области.

Он был не только педагогом, но и активным общественным и политическим деятелем. Был руководителем организации ВО "Свобода" в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

Фактически, начиная с Оранжевой революции, он был активным участником всех акций, которые предшествовали Майдану. Это – языковой и налоговый Майданы. Он всегда был в гуще событий и всегда на передовой.

Политические события, которые происходили и происходят после Революции Достоинства, стоили таких жертв?

Да, я вижу смысл в этом. Знаете, когда мы говорили с отцом в последний раз, он сказал вещи, которые я возможно осознал гораздо позже. Он сказал: "Если нужно, я готов пойти на смерть ради тех идей, которые поддерживаю". Он верил в то, что делал, и был в этой вере до конца.

Что, по-вашему, не удалось реализовать за эти годы?

Провалена судебная реформа. Неотвратимость наказания заставила бы многих задуматься, стоит ли повторять ошибки предыдущих преступных властей. Хочу, чтобы депутаты не оглядывались на то, что их могут за что-то посадить. Почему я так говорю? Потому что многие вещи, заложенные в законодательстве, свидетельствуют о том, что депутаты и чиновники хотят себя обезопасить от уголовного преследования в будущем. А я хочу, чтобы депутаты и другие чиновники открыто смотрели людям в глаза и не боялись дальнейшей ответственности. Хочу, чтобы в Украине действовали справедливые суды.

Вы являетесь активным общественным деятелем, расскажите о своих ключевых приоритетах?

Я – руководитель общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни", которая объединяет абсолютное большинство семей героев Майдана. В 2015 году был начат проект отличия героев, цель которого – воплощение в жизнь мечты каждого из Героев Небесной Сотни. На данный момент реализовано уже 10 таких проектов.

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Замечу, что наша общественная организация не является членом ни одной политической партии. Наша ОО создавалась на основе "вне политики". Объединившись, семьи поставили себе цель – поиск справедливости и наказание виновных, сохранение памяти о наших родных и Революции Достоинства в нашей истории. Отдельный пункт – национально-патриотическое воспитание молодежи. Это все то, что действительно может изменить наше будущее.

То есть, вы абстрагируетесь от ведущих (и не только) политических игроков и вашей организации не важно, кто будет представлен в следующей Верховной Раде?

Поймите правильно. Вопрос не в том, кто будет в новой Верховной Раде. Вопрос больше заключается в изменении мышления людей и собственно в том, чтобы люди поняли, что они и есть государство. Если количество людей, которые понимают это будет выше определенного порога, то изменения будут происходить независимо от того, кто находится у власти и в Верховной Раде в частности.

А вы лично не хотели бы пойти в политику?

Я не пошел бы в политику, потому что, будучи в гражданском обществе можно сделать гораздо больше. К сожалению, наши политические партии в большинстве случаев исчерпали свои возможности. Возможно, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что больше можно сделать, объединив единомышленников, которые готовы работать в одном направлении.

На президентских выборах зарегистрировано рекордное количество кандидатов в президенты. Видите ли вы лично среди них тех, кто готов поступиться персональными амбициями ради сохранения государственности?

Если четко разделять, то президент в нашей стране отвечает за внешнюю политику и оборону государства. Именно оборона – самое важное в период, когда мы ведем войну с внешним врагом. И кто бы ни стал президентом, я думаю, что сознательная часть общества просто не даст главе государства выходить за рамки. Это и есть настоящая демократия, присущая странам развитой Европы, когда неважно, кто и с какими взглядами приходит к власти, а важно то, что президент не может позволить себе выйти за пределы реалий, в которых оказалась страна.

Почему несмотря на громкие обещания руководства компетентных органов, точка в расследовании дела Небесной Сотни не поставлена?

Скажу так: я в этом процессе уже пять лет, фактически с мая 2014 года. За это время сделано много, но причин, по которым расследование не завершено, тоже много.

На самом деле ситуация по расследованию зависит и от тех, кто собственно интересуется расследованием. За 5 лет эта тема стала непопулярной, и реально борьбу за нее ведут семьи, группа адвокатов, которая на волонтерских началах все еще занимается этим вопросом, и некоторые следователи Управления специальных расследований ГПУ. Больше в этом вопросе заинтересованных, к сожалению, я не вижу. Ну... возможно, еще несколько правозащитных организаций, которые этим занимаются. Говорить, что что-то изменится при изменении политической ситуации не стоит, так как причины поражений в расследовании заключаются в другом.

В чем?

Первое – это законы и изменения в Уголовный кодекс, принятые ВР (речь о поправках, согласно которым "дело Майдана" будет передано в Государственное бюро расследований – прим. ред.). Эти изменения принимались фактически всеми фракциями, и здесь нельзя разделять по политическому принципу.

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Второе – отсутствие необходимых кадров и ресурсов, как технических (например, оборудования), так и человеческих (экспертов, достаточного количества квалифицированных следователей). Впрочем, за все годы независимости Генеральная прокуратура Украины была самым коррумпированным органом. И откуда мы хотим взять квалифицированных работников?!

Как вы думаете, на теме Небесной Сотни накануне выборов политики не спекулируют?

По моему мнению, спекулируют, как и на теме мира на Донбассе. Мало кто признает, что нам нужен не мир любой ценой. Нам нужна победа и мир после победы. Если мир будет на условиях врага, то это будет поражение. Поражение всего, за что боролись наши родные. Я лично готов сделать все ради победы.

И каков ваш личный победный "рецепт"?

Знаете, кроме варианта откровенной сдачи украинской независимости и суверенитета, эта война так или иначе будет продолжаться, пока северный сосед существует как государство. Пока не будет уничтожена их имперская политика, мира мы, к сожалению, не увидим.

Украине нужна победа в этой войне. Победа не только на внешнем фронте, но и на внутреннем: в борьбе с коррупцией и так далее.

Что бы вы сегодня сказали своему отцу?

Трудно сказать... Мне его очень не хватает, но его жертва не напрасна. Возможно, через десятки лет общество действительно оценит переломный момент Революции Достоинства и те жертвы Героев Небесной Сотни, которые они положили на алтарь свободы и независимости Украины.

Можно ли ожидать существенных сдвигов по "делу Майдана" по окончании президентских выборов?

Могу сказать, что по Грушевского – по первым расстрелам сегодня огромные проблемы. Как вы помните, это произошло во времена правления Януковича, фактически за месяц до перехода власти. Поэтому много доказательств было уничтожено. Что касается трагедий 18 февраля, то сейчас около 6-7 дел находятся в суде. Есть здесь уже первые приговоры и первые осужденные. В деле по 20 февраля есть процесс, который происходит уже два с половиной года и я надеюсь, что через год мы будем иметь первые приговоры по этому делу. А еще я надеюсь, что наконец начнется процесс над Януковичем и высокопоставленными по убийствам 18-20 февраля.

В любом случае у Украины есть свет в конце тоннеля. Я думаю, что на выборы нужно приходить, нужно голосовать, но не в этом собственно заключается свет. Свет заключается в изменениях в сознании людей. Именно это, по моему мнению, было величайшей победой Революции Достоинства. Возможно, не у всех произошло изменение сознания, но по крайней мере та часть, которая изменилась, сегодня меняет и страну. Я думаю, что эти люди, независимо от того, кто будет у власти, изменят страну и воплотят идеалы Революции Достоинства, ради которых отдавались жизни.

А новый президент должен решить дилемму. Управление специальных расследований Горбатюка находится в ГПУ, а по новому закону расследованием теперь будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР). Нужно решить вопрос о переводе подразделения в состав ГБР, чтобы они могли продолжать работать. Сейчас в ГБР нет ни одного человека, который готов поднять сотни тысяч томов и начать разбираться в делах Майдана почти с нуля. Поэтому еще раз подчеркиваю: чтобы не потерять время, нужно принять решение о переводе следователей управления специальных расследований в ГБР для продолжения работы.

Верите ли вы в справедливый суд?

Если говорить конкретно о деле 20 февраля в отношении пяти беркутовцев (а за ними стоит еще 19, которые стали гражданами России), то еще раз замечаю, что суд продолжается уже 2,5 года и транслируется онлайн. Поэтому, если кто-то хочет составить представление о состоянии расследования, например, о доказательствах стороны защиты или обвинения, достаточно зайти на Youtobe канал и посмотреть хотя бы одно заседание.

Я лично верю в то, что в Украине может быть справедливый суд. Но мы еще будем проходить этап апелляционного суда и я думаю, что обязательно будет еще рассмотрение в Европейском суде по правам человека. Это очень долгое время, и это я говорю только об одном деле. Впрочем, так или иначе мы получим правду, которая не будет подвергнута сомнению ни внутри страны, ни за ее пределами.

В чем для вас заключается правда?

Правда для меня заключается в ответах на вопрос, почему так произошло, почему мирные митингующие были убиты и почему были убиты представители правоохранительных органов (это нельзя разделять). Правда также – узнать, кто был заказчиком и организатором. Правда – это обнародование имен всех причастных к убийствам как с одной, так и с другой стороны. Правда в том, чтобы узнать, кто привел к этому, чтобы в будущем никогда этого не повторилось. Пока это зло будет не наказано, дальнейшее движение и развитие украинского общества просто невозможно.

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