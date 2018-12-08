ГПУ завершила экспертизу в деле о расстрелах на Майдане: Луценко рассказал, что будет дальше

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила экспертизу по делу о преступлениях на Евромайдане. Само же следствие по делу планируется завершить в начале 2019 года.

Об этом Луценко сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы завершили экспертизу в деле тех лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказ расстрелять мирный Майдан", – заявил он.

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В начале следующего года мы завершим следствие, сможем предъявить обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, за которые на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены,

– сказал генпрокурор.

Луценко также заверил, что этот суд станет самым ожидаемым процессом за последние годы.

"Беженцы не просто сбежали в Россию, а перед этим уничтожили всю переписку, все сервера. Тем не менее, следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане", – отметил глава ГПУ.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?

Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения по режиму Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.