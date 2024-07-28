Воздушные силы сообщили, что дроны летят с южного направления. Что известно об атаке, передает 24 Канал.
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01:21, 28 июля
Группы БПЛА на Николаевщине и Херсонщине движутся в северо-западном направлении.
00:37, 28 июля
Группа вражеских БПЛА на Херсонщине движется в направлении Николаевщины.
00:26, 28 июля
На Херсонщине объявили воздушную тревогу.
00:21, 28 июля
Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских БПЛА с южного направления.