Воздушные силы сообщили, что дроны летят с южного направления. Что известно об атаке, передает 24 Канал.

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01:21, 28 июля Группы БПЛА на Николаевщине и Херсонщине движутся в северо-западном направлении.

00:37, 28 июля Группа вражеских БПЛА на Херсонщине движется в направлении Николаевщины.

00:26, 28 июля На Херсонщине объявили воздушную тревогу.