Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что его порадовала позиция немцев. В Берлине предлагают предоставить Украине ракеты Taurus, которые являются аналогом Storm Shadow, и позволить наносить ими удары по российской территории.

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Что даст снятие ограничений на удары ВСУ по России

По мнению британского полковника в отставке, если с Украины снимут ограничения, то удары иностранным оружием по российской территории будут иметь серьезное влияние на способность России проводить военные операции в нашем государстве.

Приведет ли это к прекращению огня и мирных переговоров, которые будут принятыми для Украины, это совсем другой вопрос. Готова ли Россия отказаться от территорий, которые захватила с 24 февраля 2022 года, Гэмиш де Бреттон-Гордон не уверен.

Однако если они понесут достаточно серьезные удары по своим тыловым районам в России, это может их подтолкнуть к этому,

– предположил он.

До сих пор происходит неравная битва. России позволяют нанести удары по всей Украине, в частности, по больницам и школам. В то же время Украине не предоставляют разрешение для применения западного оружия по целям, откуда запускаются ракеты.

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Сможет ли Россия защититься

По словам Гемиша де Бреттон-Гордона, россиянам будет очень сложно защититься после снятия ограничений на использование иностранных дальнобойных ракет. Враг уже снимает противовоздушную оборону с линии фронта для защиты дворцов Путина в Москве и Сочи.

В Институте изучения войны считают, что Россия переоценивает ценные объекты, которые не защищены. Учитывая то, что системы ПВО были передислоцированы с аэродромов на оккупированных территориях, то Украина должна их уничтожить.

Россияне действительно будут иметь трудности с защитой от западных крылатых ракет, таких как Storm Shadow и ATACMS. Это будет важно. Психологически Украине разрешено их использовать, психологически россиянам важно знать, что их аэродромы очень уязвимы. Это меняет взгляд на вещи. Надеюсь, будет способствовать быстрому окончанию войны,

– констатировал полковник Великобритании в отставке.