Также российская экономика начинает наталкиваться на трудности. Важно, чтобы Запад и особенно Европа ликвидировали все лазейки для экспорта российской нефти и газа. Поскольку благодаря этому Россия получает значительную часть доходов. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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О переломном моменте для Украины

По словам британского полковника армии в отставке, если бои будут продолжаться с такой же интенсивностью, то за следующие 2 года от российской армии мало что останется.

Начальник Генерального штаба Великобритании в начале этой недели сказал, что России понадобится 10 лет, чтобы восстановить свою армию до того уровня, который был до 24 февраля 2022 года.

Возможно, это и так. Однако мы все осознаем, что Россия пытается нам угрожать другими способами. Поэтому, думаю, что для Украины сейчас наступил переломный момент,

– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Чего не хватает ВСУ

Кроме боеприпасов и дальнобойных ракет, есть воздушная сила. Если истребители F-16 еще не начали прибывать в Украину, они все равно поступят. Если наше государство начнет доминировать в небе, это существенно облегчит жизнь солдатам на земле.

Также страны-партнеры должны снять ограничения с Украины и позволить использовать управляемые ракеты Storm Shadow и ATACMS для ударов по России.

Абсурдным является то, что Украине не позволяют уничтожить аэродромы, с которых запускаются ракеты и взлетают самолеты. И часто эти ракеты запускают по медучреждениям, как это было с онкологической больницей в Киеве 8 июля. Поэтому Запад еще немало может сделать для Украины,

– подчеркнул полковник армии Великобритании в отставке.

По его информации, Россия действительно сталкивается с нехваткой живой силы и имеет проблемы с моральным духом. Кажется, что среди российского населения начинает расти недовольство и люди наконец начинают осознавать, в какую безнадежную ситуацию посылает Владимир Путин их мужчин на фронт в Украину.