Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре с 24 Каналом сказал, что разделяет мнение генерал-лейтенанта. По его словам, Украина действительно может деоккупировать полуостров, и это станет концом для Путина.

Смотрите также Генштаб ВСУ отчитался об ударе по аэродрому Саки в оккупированном Крыму

Что необходимо для освобождения Крыма

Военно-морские силы уничтожили Черноморский флот, который защищал Крым. Украина получает все больший контроль над воздухом с учетом новых систем противовоздушной обороны и прибытием самолетов F-16 в ближайшее время.

Если Украине удастся контролировать воздух над Крымом, это позволит наземным силам, танкам, бронетранспортерам иметь свободу маневра для освобождения оккупированного полуострова.

Я считаю, что Крым однозначно в зоне досягаемости Украины в ближайшие несколько месяцев. Обсуждение этого является полезным, ведь Путин знает, что если он потеряет Крым, это будет концом для него,

– предположил британский полковник в отставке.

Тогда, по его мнению, мирного урегулирования можно будет достичь раньше. Поэтому Крым совершенно точно есть в поле зрения генералов в Киеве и есть вполне реальная возможность его вернуть.

Советуем прочитать Сейчас войско России в 5 раз больше, чем в начале вторжения, – Сирский поразил цифрой

Какой может быть деоккупация полуострова

Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что освобождение Крыма, вероятно, будет происходить комбинированно: наземные и морские операции, повышение давления на россиян и дальнобойные удары.

Украине, видимо, хотелось бы вернуть Крым с наименьшими потерями, но это будет большим вызовом,

– сказал британский полковник в отставке.

Теперь, когда Украина контролирует Черное море и получает больше контроля в воздухе, это становится вполне возможным. Военный уверен, что наше государство хочет вернуть Крым с наименьшим ущербом для своих войск и самого полуострова.

Это реально. И так я не мог сказать еще 6 – 12 месяцев назад,

– подчеркнул он.