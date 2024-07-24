Об этом в интервью заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что Силы обороны успешно используют БПЛА для ударов по российскому тылу, а Черное море стало могилой для кораблей Черноморского флота.

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Сырский заявил о плане деоккупации Крыма

В интервью Сырский сообщил, что после успешной работы ВСУ россиянам пришлось выводить корабли из Черного моря, а также менять логистику. Так, ракетные удары и атаки дронов уничтожили радиолокационные и ракетные установки, а также треть Черноморского флота России. Сейчас нанесены удары по "примерно 200 объектам критической инфраструктуры", связанных с военной логистикой врага.

Сейчас ключевой целью Украины является уничтожение Керченского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Сырский отметил, что Киев действительно имеет реалистичный план, как освободить Крым после 10 лет аннексии. Понятное дело, детали этого плана раскрывать он не стал.

Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают,

– подчеркнул Сырский.

Стоит заметить, что украинские защитники продолжают наносить врагу ощутимые потери во временно оккупированном Крыму. Так, с начала лета Силы обороны уже поразили по меньшей мере 10 военных объектов врага. Поэтому, с июня 2024 года ВСУ поразили: