Сырский отметил, что Украина имеет план возвращения Крыма, это реально. Однако как это будет происходить – большая военная тайна.

Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают,

– отмечает главком.