Олександр Сирський розповів, що Кремль був змушений "повністю вийти" з кримського порту Севастополь після серії українських атак. Удари безпілотників і ракет знищили радіолокаційні та ракетні установки.

Ключовою метою України є знищення Керченського мосту та залізничного переїзду, що з’єднує окупований півострів з Росією. Коли це може статися, Сирський відмовився сказати