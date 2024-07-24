Про це в інтерв'ю заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він додав, що Сили оборони успішно використовують БпЛА для ударів по російському тилу, а Чорне море стало могилою для кораблів Чорноморського флоту.

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Сирський заявив про план деокупації Криму

В інтерв'ю Сирський повідомив, що після успішної роботи ЗСУ росіянам довелося виводити кораблі з Чорного моря, а також змінювати логістику. Так, ракетні удари та атаки дронів знищили радіолокаційні та ракетні установки, а також третину Чорноморського флоту Росії. Наразі завдано ударів по "приблизно 200 об'єктах критичної інфраструктури", пов'язаних із військовою логістикою ворога.

Нині ключовою метою України є знищення Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів з Росією. Сирський наголосив, що Київ дійсно має реалістичний план, як звільнити Крим після 10 років анексії. Ясна річ, деталі цього плану розкривати він не став.

Це реалістично. Звісно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми маємо перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають,

– наголосив Сирський.

Варто зауважити, що українські захисники продовжують завдавати ворогу відчутних втрат в тимчасово окупованому Криму. Так, від початку літа Сили оборони вже уразили щонайменше 10 військових об'єктів ворога. Відтак, з червня 2024 року ЗСУ уразили: