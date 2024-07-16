Тільки в червні під атакою Збройних Сил України опинились російський буксир проєкту 498 "Сатурн", або "Протей" на Панському озері.

Зауважте У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Що відомо про атаковані об'єкти в Криму

Згідно з мапою уражених російських військових об'єктів у Криму, з початку червня українські сили завдали щонайменше 13 ударів по об'єктах збройних сил Росії,

– заявили журналісти.

Вони зауважили, що з червня 2024 року ЗСУ уразили:

щонайменше 3 дивізіони ЗРК С-300,

4 установки ЗРК С-400,

3 установки радіолокаційні станції.

Також українські військові атакували військовий об'єкт біля села Мічурінівка. Окрім того, атаки України спричинили пожежі на полігонах у Вітіному та в районі мису Чауда, а також ураження складу з боєприпасами у Балаклавському районі.

Аналітики американського інституту вивчення війни писали, що ЗСУ атакували об'єкти Росії в Криму, щоб послабити протиповітряну оборону Росії перед отриманням винищувачів F-16.

До речі, вночі проти 15 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Зокрема, їх чули в районі мису Фіолент. Ймовірно, прилетіло у військову частину радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії.