Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Аналітики переконані, що в разі успіху це може дозволити Україні ефективніше використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі.

Зверніть увагу Сили оборони уразили ЗРК в окупованому Криму: жодна з ракет не була перехоплена ворогом

ЗСУ послаблюють російську ППО

В ISW припустили, що, можливо, українські війська вживають заходів, спрямованих на деградацію російської протиповітряної оборони, що в разі успіху може дозволити нашій державі більш ефективно використовувати літаки в довгостроковій перспективі.

Аналітики зауважили, напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч з 11 на 12 червня українські сили завдали ударів по С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, показують пошкоджені та знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії та знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя, що підтверджує доповідь українського Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах,

– наголосили в ISW.

Деякі російські джерела припустили, що українські сили нібито "використовували ATACMS" під час удару 11 – 12 червня. Однак, ISW не може підтвердити, які саме системи використовувалися.

Також аналітики зауважили, що засновник спецпідрозділу Kraken ГУР Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що наші воїни використовували HIMARS для знищення 4 російських систем С-300 у Бєлгородській області.

До речі, нищення ворожих систем ППО в Бєлгородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби ППО з Криму, а це, своєю чергою, чергу погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.

Представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що удари українських безпілотників по аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області пошкодили два російські винищувачі Су-57, а не один, як повідомлялося раніше.

Аналітики зазначили, що системи протиповітряної оборони С-300/С-400 і винищувачі Су-57 є значними російськими засобами протиповітряної оборони та авіації, які не дозволяють Україні здійснювати польоти літаків поблизу фронту та підтримують наступальні операції агресора.

Також в Інституті припустили, що українські війська, ймовірно, прагнуть послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількість літаків, щоб створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.

Українські сили, ймовірно, намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів F-16 в Україну, які, як повідомляється, розпочнуться в невеликих кількостях влітку і восени 2024 року,

– заявили в ISW.

Також додали, що Сили оборони зрештою зможуть перейти до підтримки авіацією наземних операцій, за умови, що отримають достатню кількість винищувачів, західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів і якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

В Інституті нагадали, українські та західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості пілотів і оснащення ЗСУ щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі та підтримки наземних операцій.

"Українські офіційні особи також визначили, що вони планують використовувати F-16 та інші літаки для обмеження дій російської авіації, а речник ПС Ілля Євлаш зазначив, що лише двох ескадрилей F-16 − приблизно 18 літаків − буде достатньо, щоб суттєво вплинути на ситуацію в українському повітряному просторі", − підсумували аналітики ISW.

Удари по ворожій ППО у Криму