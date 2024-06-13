Об этом заявили в американском Институте изучения войны. Аналитики убеждены, что в случае успеха это может позволить Украине эффективнее использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе.

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ВСУ ослабляют российскую ПВО

В ISW предположили, что, возможно, украинские войска принимают меры, направленных на деградацию российской противовоздушной обороны, что в случае успеха может позволить нашему государству более эффективно использовать самолеты в долгосрочной перспективе.

Аналитики отметили, накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь с 11 на 12 июня украинские силы нанесли удары по С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, показывают поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженную российскую радиолокационную систему С-400 к югу от оккупированного Джанкоя, что подтверждает доклад украинского Генштаба от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах,

– отметили в ISW.

Некоторые российские источники предположили, что украинские силы якобы "использовали ATACMS" во время удара 11 – 12 июня. Однако, ISW не может подтвердить, какие именно системы использовались.

Также аналитики отметили, что основатель спецподразделения Kraken ГУР Константин Немичев подтвердил 12 июня, что наши воины использовали HIMARS для уничтожения 4 российских систем С-300 в Белгородской области.

Кстати, уничтожение вражеских систем ПВО в Белгородской области побудило российское командование перебросить на эту территорию средства ПВО из Крыма, а это, в свою очередь, очередь ухудшило противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове.

Представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что удары украинских беспилотников по аэродрому Ахтубинск в Астраханской области повредили два российских истребители Су-57, а не один, как сообщалось ранее.

Аналитики отметили, что системы противовоздушной обороны С-300/С-400 и истребители Су-57 являются значительными российскими средствами противовоздушной обороны и авиации, которые не позволяют Украине осуществлять полеты самолетов вблизи фронта и поддерживают наступательные операции агрессора.

Также в Институте предположили, что украинские войска, вероятно, стремятся ослабить российскую противовоздушную оборону до того, как Украина получит значительное количество самолетов, чтобы создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.

Украинские силы, вероятно, пытаются ослабить российскую противовоздушную оборону накануне ожидаемых поставок истребителей F-16 в Украину, которые, как сообщается, начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года,

– заявили в ISW.

Также добавили, что Силы обороны в конце концов смогут перейти к поддержке авиацией наземных операций, при условии, что получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

В Институте напомнили, украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что понадобится значительное время для надлежащей подготовки достаточного количества пилотов и оснащения ВСУ не менее 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе и поддержки наземных операций.

"Украинские официальные лица также определили, что они планируют использовать F-16 и другие самолеты для ограничения действий российской авиации, а спикер ВС Илья Евлаш отметил, что двух эскадрилий F-16 – примерно 18 самолетов – будет достаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в украинском воздушном пространстве", – подытожили аналитики ISW.

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