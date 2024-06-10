Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что в результате успешной работы произошла детонация боекомплектов.

К теме ВСУ могли поразить вражеский корабль в Азовском море, – СМИ

В Крыму поразили комплексы С-300 и С-400

В Генштабе сообщили, что 10 июня ночью Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника. В частности, в указанных районах, после ударов украинских ракетчиков, зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400,

– добавили в Генштабе.

Кроме того, после успешной работы защитников также была дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов России. Так, благодаря работе Сил обороны, российская "пе-ве-о" во временно оккупированном Крыму в очередной раз понесла существенные потери.