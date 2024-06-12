Інформацію про ураження ворожих ЗРК на території захопленого росіянами півострова підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там також підтвердили й інші влучання.

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Сьогодні вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові,

– ідеться у повідомленні.

Зазначають, що цього разу було завдано групового ракетного удару:

по 1 ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека,

а також 2 зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.

Детонація боєкомплектів триває

Зокрема, у Генштабі повідомили, що за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара – інформацію уточнюють.

Крім того, у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Росії продовжують фіксувати детонацію боєкомплектів.

Вибухи в Криму цієї ночі

Росіяни вночі повідомляли про пуски ракет Storm Shadow, після чого у декількох районах півострова прогриміли вибухи. За повідомленнями місцевих, після атаки виникла пожежа.

Гучно було буквально по всій території півострова. У телеграм-каналах повідомляли, що перші вибухи у Севастополі пролунали о 02:47; у Євпаторії, Саках та Красноперекопську – о 02:50.

Зазначалось, що російська ППО лише у Севастополі працювала з районів Фіолента, села Флотське – балки Бермана, Козацької бухти, Стрілецької бухти, ДРЕС, аеродрому Бельбек.

Атака по Криму тривала 8 – 10 хвилин, та, як бачимо, цього вистачило для влучних ударів по цілях ворога.

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10 червня українські військові також завдали низки успішних ударів по російських дивізіонах зенітних комплексів С-400 та С-300 в окупованому Криму.

Партизани руху "Атеш" повідомили, що російським військовослужбовці ППО у Криму отримали так звані "рекомендації" від керівництва про вивезення сімей з півострова. Агенти додали, що це збігається у часі з переміщення систем ППО на Бєлгородщину. Це все залишає Крим без належного захисту.