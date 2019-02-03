Адвокат семей Небесной сотни опровергла заявление Луценко о завершении следствия по расстрелам

Генпрокурор Юрий Луценко 1 февраля на телевидении заявил о завершении досудебного следствия по делу о расстрелах на Майдане. Глава ГПУ заверил, что ведомство имеет все доказательства для передачи дела в суд.

"Мы считаем, что имеем все доказательства для передачи в суд, в частности, независимую научную экспертизу о том, что команда Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", – сказал Луценко.

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Статья обвинения бывшего руководства государства предусматривает пожизненное заключение.

Однако адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская опровергла завершения расследования.

Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не обработаны,

– написала адвокат в Facbook.

Заявление Луценко о завершении следствия Закревская расценила как попытку свернуть это расследование.

"То есть прекратить. То есть провалить. Распустить следователей. Забить болт. Оставить, как есть. Сбросить наконец с себя этот чужой гештальт и забыть, как страшный сон. Это совсем не то же, что "завершить расследование, передать обвинительные акты в суд и получить приговоры", – написала адвокат.

Что такое Майдан или Революция Достоинства?

Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранителей и спецназовцев режима Виктора Януковича, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.