Адвокат родин Небесної сотні заперечила заяву Луценка про завершення слідства щодо розстрілів

Генпрокурор Юрій Луценко 1 лютого на телебаченні заявив про завершення досудового слідства у справі про розстріли на Майдані. Голова ГПУ запевняв, що відомство має всі докази для передачі справи до суду.

"Ми вважаємо, що маємо всі докази для передачі в суд, зокрема, наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані", – сказав Луценко.

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Стаття обвинувачення колишнього керівництва держави передбачає довічне ув'язнення.

Проте адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування.

Розслідування розстрілів на Майдані не завершено. Слідчі експерименти всі не проведені. Експертизи не завершені. Допити всі не проведені. Відео і фото всі не зібрані і не опрацьовані,

– написала адвокат у Facebook.

Заяву Луценка про завершення слідства Закревська розцінила як спробу згорнути це розслідування.

"Тобто припинити. Тобто провалити. Розпустити слідчих. Забити болт. Лишити, як є. Скинути нарешті з себе цей чужий гештальт і забути, як страшний сон. Це геть не те саме, що "завершити розслідування, передати обвинувальні акти до суду та отримати вироки", – написала адвокат.

Що таке Майдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронців та спецпризначенців режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.