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      "Прийде час, коли ми посадимо всіх": Луценко розповів про хід розслідування вбивств на Майдані

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Фото з відкритих джерел

      За словами генерального прокурора Юрія Луценка, слідство зібрало всі документи, які є підґрунтям для оголошення підозри причетним до розстрілів людей на Майдані у 2014 році.

      Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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      "Прийде час, коли ми посадимо всіх, хто відповідає за насильство на Майдані проти мирних демонстрантів. Це дуже довгі суди. Тому що якщо сто вбитих, а півтори тисячі поранених, то це величезна кількість учасників суду. Середня ланка втекла в Москву. Вища ланка, яка віддавала злочинні накази, там же. Але ми це зробимо. Ми вже закінчили всі необхідні дії для того, щоб визначити підозри тим, хто дав злочинні накази розстрілювати людей", – сказав гепрокурор.

      Він зауважив, що слідство і незалежна експертиза вбачають зв'язок між діями президента-втікача Януковича, тогочасного міністра МВС Захарченка і "низки інших діячів правоохоронного блоку" із розстрілами на Майдані. Проте повну картину відновити складно, бо 90% документів було знищено.

      Ми тільки до секунди зібрали всі документи, хоча 90% документів були знищені. Тікаючи, злочинці знищили документи, сервери, розпиляли автомати, знищили гільзотеку. І тим не менше, по крупинках ми змогли зібрати документи. У нас є відео кожної секунди, кожної точки Майдану, які зробила одна дуже розумна, смілива дівчина. Тепер ми можемо мати 3D-картину того, що відбувалося з будь-якого ракурсу в цей момент на Майдані,
      – додав Луценко.

      Теги: Новини України ГПУ Юрій Луценко Євромайдан Небесна Сотня Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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