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      "Придет время, когда мы посадим всех": Луценко рассказал о ходе расследования убийств на Майдане

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      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Фото из открытых источников

      По словам генерального прокурора Юрия Луценко, следствие собрало все документы, которые являются основанием для объявления подозрения причастным к расстрелам людей на Майдане в 2014 году.

      Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

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      "Придет время, когда мы посадим всех, кто отвечает за насилие на Майдане против мирных демонстрантов. Это очень длинные суды. Потому что если сто убитых, а полторы тысячи раненых, то это огромное количество участников суда. Среднее звено сбежало в Москву. Высшее звено, которое отдавало преступные приказы, там же. Но мы это сделаем. Мы уже закончили все необходимые действия для того, чтобы определить подозрения тем, кто дал преступные приказы расстреливать людей", – сказал гепрокурор.

      Он отметил, что следствие и независимая экспертиза видят связь между действиями беглого президента Януковича, тогдашнего министра МВД Захарченко и "ряда других деятелей правоохранительного блока" с расстрелами на Майдане. Однако полную картину восстановить сложно, потому что 90% документов было уничтожено.

      Мы только до секунды собрали все документы, хотя 90% документов были уничтожены. Убегая, преступники уничтожили документы, сервера, распилили автоматы, уничтожили гильзотеки. И тем не менее, по крупицам мы смогли собрать документы. У нас есть видео каждой секунды, каждой точки Майдана, которые сделала одна очень умная, смелая девушка. Теперь мы можем иметь 3D-картину того, что происходило с любого ракурса в этот момент на Майдане,
      – добавил Луценко.

      Теги: Расследования Юрий Луценко ГПУ Новости Украины Небесная Сотня Евромайдан
      Источник: 24 Канал
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