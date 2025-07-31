Ведущая 24 Канала София Трощук пообщалась с жителями домов, которые оказались под атакой. Люди рассказали, что было два сигнала воздушной тревоги. После первого они прошли в укрытие, дождались отбоя и вернулись в свои квартиры, а ближе к утру прозвучал второй сигнал воздушной тревоги и не все успели спуститься снова в убежище.

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Что рассказали пострадавшие?

В Киеве зафиксированы многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. Россияне в частности попали в дом в Святошинском районе, падение ракеты пришлось в районе 5-го этажа.

"Я схватила телефон, смотрю сообщение: "Киев, осторожно". И тут оно уже как бахнуло, полетели окна. Мы немножко дальше живем, не с этой стороны, по другую от лифта. Я и не оделась, искала киску, так и не нашла, не знаю, где она потерялась", – озвучила Елена, жительница поврежденного дома.

Массированная комбинированная атака унесла жизни по меньшей мере семи человек, среди них 6-летний мальчик. Количество пострадавших возросло до 52.

Ничего не успели понять, повылетали окна вместе с рамами. В квартире все разрушено, кот куда-то спрятался, не могу найти. Люди на девятом этаже, которые погибли, вернулись из укрытия после отбоя тревоги, поднялись к себе домой и начался снова сигнал тревоги, прилетели ракеты и они погибли,

– рассказала Людмила, жительница поврежденного дома.

ГСЧС-никам удалось спасти мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Он провалился со второго этажа на первый этаж и его зажало конструкциями. Спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель.

В столице на двух локациях продолжаются поисково-спасательные операции, аварийно-спасательные работы – на шести.