Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр показала свою квартиру, которая также была повреждена в результате атаки на Киев. По ее словам, ракета взорвалась в воздухе, неподалеку от ее дома, а окна выбило взрывной волной.

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"Я понимала, что если первые 50 ("Шахедов" – 24 Канал) запущены, другие 50 на подходе к Киеву, то это означает, что ночь будет еще с ракетами. Вероятнее всего, это был или "Искандер" или KN-23 северокорейская. Она взорвалась в воздухе, недалеко от моего дома. Взрывной волной побило окна. Говорю, что взорвалась в воздухе, потому что нет воронки. Последствия есть", – рассказала она.

Последствия обстрела

Екатерина Соляр поделилась, что в ночь на 31 июля второй раз за время полномасштабного вторжения пошла спать в коридор. За окном было слышно "Шахеды". Она показала свою квартиру. В частности, в доме полностью выбило двери.

Когда раздается воздушная тревога, а вы не спускаетесь в бомбоубежище, не идете в метро или еще куда-то и ложитесь в коридоре, то открывайте дверь. Потому что замок я утром не смогла открыть, он заел. Поэтому дверь пришлось немного все-таки оттеснять дальше,

– сказала она.

Также выбило окна. Ведущая отметила, что, вероятнее всего, сегодня в квартире вместо окон затянут пленку.

Последствия уже начали убирать. Обломки ракет лежали просто между машинами, их также забрали. Среди соседей есть пострадавшие. Им накладывали швы.

У меня на столе, за которым я обычно пью кофе утром, стояла свеча. Мне ее подарила подруга. На свече сверху был такой петушок. Каждый раз, когда я вижу эти петушки в квартирах украинцев, хочется сказать, что, вероятно, в каждой квартире по петушку. Потому что он, как и мы, сломанный, но держится. Поэтому держимся. Все будет хорошо, я уверена,

– подчеркнула Соляр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как враг выпустил 300 дронов и 8 ракет. После ночной атаки есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. По состоянию на сейчас известно, что Россия убила шесть человек, среди них – шестилетний мальчик и его мама.