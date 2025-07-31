Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр показала свою квартиру, яка також була пошкоджена внаслідок атаки на Київ. За її словами, ракета вибухнула в повітрі, неподалік від її будинку, а вікна вибило вибуховою хвилею.

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"Я розуміла, що якщо перші 50 ("Шахедів" – 24 Канал) запущені, інші 50 на підході до Києва, то це означає, що ніч буде ще із ракетами. Найімовірніше, це був або "Іскандер" або KN-23 північнокорейська. Вона вибухнула в повітрі, недалеко від мого будинку. Вибуховою хвилею побило вікна. Кажу, що вибухнула в повітрі, тому що немає вирви. Наслідки є", – розповіла вона.

Наслідки обстрілу

Катерина Соляр поділилась, що у ніч на 31 липня вдруге за час повномасштабного вторгнення пішла спати в коридор. За вікном було чутно "Шахеди". Вона показала свою квартиру. Зокрема, у помешканні повністю вибило двері.

Коли лунає повітряна тривога, а ви не спускаєтеся в бомбосховище, не йдете в метро чи ще кудись і лягаєте у коридорі, то відкривайте двері. Тому що замок я зранку не змогла відкрити, він заїв. Тому двері довелося трохи все-таки відтісняти далі,

– сказала вона.

Також вибило вікна. Ведуча зазначила, що, найімовірніше, сьогодні у квартирі замість вікон затягнуть плівку.

Наслідки вже почали прибирати. Уламки ракет лежали просто поміж машинами, їх також забрали. Серед сусідів є постраждалі. Їм накладали шви.

У мене на столі, за яким я зазвичай п'ю каву зранку, стояла свічка. Мені її подарувала подруга. На свічці зверху був такий півник. Кожного разу, коли я бачу ці півники у квартирах українців, хочеться сказати, що, певно, в кожній квартирі по півнику. Бо він, як і ми, зламаний, але тримається. Тому тримаємося. Все буде добре, я впевнена,

– наголосила Соляр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, як ворог випустив 300 дронів та 8 ракет. Після нічної атаки є численні пошкодження житлової інфраструктури. Станом на зараз відомо, що Росія вбила шістьох людей, серед них – шестирічний хлопчик і його мама.