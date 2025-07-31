Погибло по меньшей мере 8 киевлян, еще 88 человек – пострадали. Эксклюзивные кадры с мест вражеского обстрела публикует 24 Канал.

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Как выглядит Киев после атаки 31 июля?

По словам главы МВД Игоря Клименко, попадание ракеты в многоквартирный дом в Святошинском районе было прямым – в районе 5-го этажа. Траекторию ее падения можно отследить по обгоревшим листьям деревьев.

По предварительной информации, под завалами может находиться до 10 человек.

Изуродованная 9-этажка: смотрите фото Льва Шевченко

Враг попал в многоэтажку: смотрите видео Льва Шевченко

Спасательные работы продолжаются: смотрите видео Льва Шевченко

К слову, во время комбинированной ночной атаки повреждения получил дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. В ее квартире выбиты окна и вырваны двери.

В принципе, я жива... Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм,

– говорит Екатерина.

Киев после российского обстрела: смотрите фото Екатерины Соляр

Спасатели тушат машины: смотрите видео Екатерины Соляр

Последствия вражеского удара: смотрите видео Екатерины Соляр

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Разрушения в столице: смотрите фото Софии Трощук

Напомним, ночью противник запустил по Украине более 300 дронов и 8 ракет. В столице есть по меньшей мере 8 погибших, в частности 6-летний мальчик с мамой.

Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь,

– отметил Владимир Зеленский.