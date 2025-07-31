Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Как ночной удар по Украине комментируют в Воздушных Силах?

Ночью россияне нанесли массированную атаку по Украине, применив 309 ударных БпЛА различных типов и 8 ракет с разных направлений. Больше всего от обстрела пострадал Киев, где погибли по меньшей мере 9 человек. Противовоздушная оборона уничтожила 291 средство воздушного нападения противника, однако были попадания.

Юрий Игнат объясняет, что ощущение людей во время удара зависит от нескольких факторов. В том числе и от того, как близко было попадание, какая была ракета и ее масса.

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Враг прицельно бьет по жилым домам и убивает людей.

Спикер отметил, что различные ракеты противовоздушная оборона уничтожает по-разному. Некоторые из них сбиваются в большинстве случаев, другие вообще трудно ликвидировать. Он добавил, что 31 июля Украину атаковали в частности крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", Х-101 и "Калибры".

Это по классу ракеты одинаковые, но есть особенности по их сбиванию. Потому что лучшие показатели по сбиванию крылатых ракет – это уничтожение Х-101, там более 2,5 тысяч запущено (за время войны – 24 Канал) и около двух тысяч поражено ПВО. Далее "Калибр" – тоже более половины там сбито, и меньше, чем половина уничтожено "Искандер-К",

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам этот тип не является более опасным, чем баллистическая ракета "Искандер-М". Ракету на этот раз запустили из Курской области, поэтому время подлета было очень коротким. Бойцы ПВО имели немного времени на реагирование.

Еще одной особенностью является то, что ракеты движутся по руслам рек и в рельефной местности, в результате чего вооружение идет очень низко и становится малозаметным для противовоздушной обороны.