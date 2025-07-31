Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрія ігната в ефірі телемарафону.

Дивіться також Серед загиблих – хлопчик з мамою: Зеленський розповів, як ворог випустив 300 дронів та 8 ракет

Як нічний удар по Україні коментують у Повітряних Силах?

Вночі росіяни завдали масованої атаки по Україні, застосувавши 309 ударних БпЛА різних типів та 8 ракет з різних напрямків. Найбільше від обстрілу постраждав Київ, де загинули щонайменше 9 людей. Протиповітряна оборона знищила 291 засіб повітряного нападу противника, однак були влучання.

Юрій Ігнат пояснює, що відчуття людей під час удару залежить від кількох факторів. Зокрема й від того, як близько було влучання, яка була ракета та її маса.

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Ворог прицільно б'є по житлових будинках та вбиває людей.

Речник зауважив, що різні ракети протиповітряна оборона знищує по-різному. Деякі з них збиваються в більшості випадків, інші взагалі важко ліквідувати. Він додав, що 31 липня Україну атакували зокрема крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", Х-101 і "Калібри".

Це по класу ракети однакові, але є особливості щодо їхнього збиття. Тому що найкращі показники зі збиття крилатих ракет – це знищення Х-101, там понад 2,5 тисячі запущено (за час війни – 24 Канал) і близько двох тисяч уражено ППО. Далі "Калібр" – теж понад половину там збито, і менше, ніж половина знищено "Іскандер-К",

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами цей тип не є більш небезпечним, ніж балістина ракета "Іскандер-М". Ракету цього разу запустили з Курської області, тому час підльоту був дуже коротким. Бійці ППО мали небагато часу на реагування.

Ще однією особливістю є те, що ракети рухаються за руслами річок та в рельєфній місцевості, внаслідок чого озброєння йде дуже низько та стає малопомітним для протиповітряної оборони.