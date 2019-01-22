Луценко объяснил, почему не может привлечь Медведчука к уголовной ответственности

Генпрокурор Юрий Луценко предположил, по каким статьям он мог бы привлечь к ответственности Виктора Медведчука и признался, почему не может этого сделать.

Об этом Луценко рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Так, генпрокурор сказал, что мог бы привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука лишь по двум статьям.

Здесь не стол заказов. Меня, например, просто "колбасит" от того, что Медведчук говорит по телевизору. Как гражданин я понимаю, что это просто уничтожает все, во что я верю. Но как у прокурора у меня есть по нему только две статьи. Статья 111 (госизмена, переход на сторону врага в условиях конфликта – 24 канал). Он призывает к нарушению территориальной целостности Украины? Нет, он юрист, так не формулирует. 110 статья: призыв к свержению строя – тоже нет. Вот все, что я могу,

– признался Юрий Луценко.

Отметим, что недавно глава пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук встретился с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Во время встречи они обсудили войну, которая продолжается на Донбассе и назвали ее "недоразумением".

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