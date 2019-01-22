Луценко пояснив, чому не може притягти Медведчука до кримінальної відповідальності

Генпрокурор Юрій Луценко припустив, за якими статтями він міг би притягти до відповідальності Віктора Медведчука та зізнався, чому не може цього зробити.

Про це Луценко розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Так, генпрокурор сказав, що міг би притягти до кримінальної відповідальності Віктора Медведчука лише за двома статтями.

Тут не стіл замовлень. Мене, наприклад, просто "ковбасить" від того, що Медведчук говорить по телевізору. Як громадянин я розумію, що це просто знищує все, у що я вірю. Але як у прокурора у мене є щодо нього лише дві статті. Стаття 111 (держзрада, перехід на бік ворога в умовах конфлікту – 24 канал). Він закликає до порушення територіальної цілісності України? Ні, він юрист, так не формулює. 110 стаття: заклик до повалення ладу – теж немає. Ось все, що я можу,

– зізнався Юрій Луценко.

Зазначимо, що нещодавно очільник проросійської організації "Український вибір – право народу" Віктор Медведчук зустрівся із лідером Білорусі Олексанром Лукашенком. Під час зустрічі вони обговорили війну, яка триває на Донбасі та назвали її "непорозумінням".

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео