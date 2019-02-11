Справа Майдану: син Героя Небесної Сотні про "больові точки" в розслідуванні

Генпрокурор України Юрій Луценко заявляє, що досудове розслідування вбивств на Майдані завершено і найближчим часом справу передадуть до суду.

"Ми маємо всі докази для передачі в суд, у тому числі, наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані", – каже Луценко.

А ось адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська це заперечує.

...Сергій Бондарчук – один з Героїв Небесної Сотні загинув 20 лютого 2014-го на вулиці Інститутській від кулі снайпера, коли виносив поранених. Сьогодні 24 канал говорить з його сином – Володимиром.



Герой Небесної Сотні Сергій Бондарчук / Фото Громадське

Володимире, через п'ять років після жахливих подій на Майдані, які вас стосуються безпосередньо, ви можете чітко сформулювати, за що конкретно загинув ваш батько?

Батько загинув за ті зміни, які відбуваються і, переконаний, будуть і далі відбуватися в нашій державі. Насправді, за ці роки сталося багато змін, які є невідворотними. Про більшість цих змін мріяв мій батько. Але, думаю, що вся свідома частина суспільства, яка виходила на Революцію Гідності, сьогодні продовжує боротьбу: хтось на фронті, хтось – в боротьбі з внутрішнім ворогом, змінюючи країну кожного дня.

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Розкажіть про свого батька. Які цінності він сповідував, яке інтелектуальне "щеплення" він зробив для вас?

Для мене особисто він був найкращим батьком. Справжнім другом і вчителем – і в школі, і по життю. В спілкуванні з ним я вчився любити Україну, власний край, власну історію, мову...

Батько був вчителем фізики і астрономії. Був талановитим педагогом, якого діти називали "вчителем всього на світі", який розповідав не тільки про свій предмет, а й про історію України. Батько дуже багато часу проводив з дітьми, працював з обдарованою молоддю. Серед його випускників – багато переможців олімпіад, лауреатів Малої академії наук. У 2013 році він отримав нагороду "Кращий вчитель фізики" і став одним з найкращих вчителів Хмельницької області.

Він був не лише освітянином, а й активним громадським та політичним діячем. Був керівником організації ВО "Свобода" в місті Старокостянтинів Хмельницької області.

Фактично, починаючи з Помаранчевої революції, він був активним учасником всіх акцій, які передували Майдану. Це – мовний і податковий Майдани. Він завжди був у гущі подій і завжди на передовій.

Політичні події, які відбувалися і відбуваються після Революції Гідності, вартували таких жертв?

Так, я бачу сенс в цьому. Знаєте, коли ми говорили з батьком востаннє, він сказав речі, які я можливо усвідомив набагато пізніше. Він сказав: "Якщо потрібно, я готовий піти на смерть заради тих ідей, які підтримую". Він вірив у те, що робив, і був в цій вірі до кінця.

Що, як на вас, не вдалося реалізувати за ці роки?

Провалена судова реформа. Невідворотність покарання змусила б багатьох задуматися, чи варто повторювати помилки попередніх злочинних влад. Хочу, щоб депутати не оглядалися на те, що їх можуть за щось посадити. Чому я так кажу? Тому що багато речей, закладених в законодавстві, свідчать про те, що депутати і високопосадовці хочуть себе убезпечити від кримінального переслідування в майбутньому. А я хочу, щоб депутати та інші можновладці відкрито дивилися людям в очі і не боялися подальшої відповідальності. Хочу, щоб в Україні діяли справедливі суди.

Ви є активним громадським діячем, розкажіть про свої ключові пріоритети?

Я – керівник громадської організації "Родина Героїв Небесної Сотні", яка об'єднує абсолютну більшість родин героїв Майдану. В 2015 році був започаткований проект відзнаки героїв, ціль якого – втілення в життя мрій кожного з Героїв Небесної Сотні. На даний момент реалізовано вже 10 таких проектів.

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Зауважу, що наша громадська організація не є членом жодної політичної партії. Наша ГО створювалася на засадах "поза політикою". Об'єднавшись, родини поставили собі мету – пошук справедливості і покарання винних, збереження пам'яті про наших рідних і Революцію Гідності в нашій історії. Окремий пункт – національно-патріотичне виховання молоді. Це все те, що дійсно може змінити наше майбутнє.

Тобто, ви абстрагуєтеся від провідних (і не лише) політичних гравців і вашій організації не важливо, хто буде представлений у наступній Верховній Раді?

Зрозумійте правильно. Питання не в тому, хто буде у новій Верховній Раді. Питання більше полягає в зміні мислення людей і власне в тому, щоб люди зрозуміли, що вони і є держава. Якщо кількість людей, які розуміють це буде вище певного порогу, то зміни будуть відбуватися незалежно від того, хто знаходиться при владі і в Верховній Раді зокрема.

А ви особисто не хотіли б піти в політику?

Я не пішов би в політику, тому що, будучи в громадянському суспільстві можна зробити набагато більше. На жаль, наші політичні партії в більшості випадків вичерпали свої можливості. Можливо, це моя суб'єктивна думка, але мені здається, що більше можна зробити, об'єднавши однодумців, які готові працювати в одному напрямку.

На президентських виборах зареєстрована рекордна кількість кандидатів в президенти. Чи бачите ви особисто серед них тих, які готові поступитися персональними амбіціями заради збереження державності?

Якщо чітко розділяти, то президент в нашій країні відповідає за зовнішню політику і оборону держави. Саме оборона – найважливіше в період, коли ми ведемо війну з зовнішнім ворогом. І хто б не став президентом, я думаю, що свідома частина суспільства просто не дасть главі держави виходити за рамки. Це і є справжня демократія, притаманна країнам розвинутої Європи, коли неважливо, хто і з якими поглядами приходить до влади, а важливо те, що президент не може дозволити собі вийти за межі реалій, в яких опинилася країна.

Чому попри гучні обіцянки керівництва компетентних органів, крапка в розслідуванні справи Небесної Сотні не поставлена?

Скажу так: я в цьому процесі вже п'ять років, фактично з травня 2014 року. За цей час зроблено багато, але причин, через які розслідування не завершено, теж багато.

Насправді ситуація по розслідуванню залежить і від тих, хто власне цікавиться розслідуванням. За 5 років ця тема стала непопулярною, і реально боротьбу за неї ведуть родини, група адвокатів, яка на волонтерських засадах все ще займається цим питанням та деякі слідчі Управління спеціальних розслідувань ГПУ. Більше в цьому питанні зацікавлених, на жаль, я не бачу. Ну... можливо, ще декілька правозахисних організацій, які цим займаються. Говорити, що щось зміниться при зміні політичної ситуації не варто, тому що причини поразок в розслідуванні полягають в іншому.

В чому?

Перше – це закони і зміни до Кримінального кодексу, прийняті ВР (мова про поправки, згідно з якими "справа Майдану" буде передана до Державного бюро розслідувань – Прим. ред.) Ці зміни приймалися фактично всіма фракціями, і тут не можна розділяти за політичним принципом.

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Друге – відсутність необхідних кадрів і ресурсів, як технічних (наприклад, обладнання), так і людських (експертів, достатньої кількості кваліфікованих слідчих). Втім, за всі роки незалежності Генеральна прокуратура України була самим корумпованим органом. І звідки ми хочемо взяти кваліфікованих працівників?!

Як ви гадаєте, на темі Небесної Сотні у переддень виборів політики не спекулюють?

На мою думку, спекулюють, як і на темі миру на Донбасі. Мало хто визнає, що нам потрібен не мир будь-якою ціною. Нам потрібна перемога і мир після перемоги. Якщо мир буде на умовах ворога, то це буде поразка. Поразка всього, за що боролися наші рідні. Я особисто готовий зробити все заради перемоги.

І яким є ваш особистий переможний "рецепт"?

Знаєте, крім варіанту відвертої здачі української незалежності та суверенітету, ця війна так чи інакше буде тривати, поки північний сусід існує як держава. Допоки не буде знищена їхня імперська політика, миру ми, на жаль, не побачимо.

Україні потрібна перемога в цій війні. Перемога не лише на зовнішньому фронті, а й на внутрішньому: в боротьбі з корупцією і так далі.

Що б ви сьогодні сказали своєму батькові?

Важко сказати... Мені його страшенно не вистачає, але його жертва не марна. Можливо, через десятки років суспільство дійсно оцінить переломний момент Революції Гідності і ті жертви Героїв Небесної Сотні, які вони поклали на вівтар свободи і незалежності України.

Чи можна очікувати суттєвих зрушень у "справі Майдану" по закінченню президентських виборів?

Можу сказати, що по Грушевського – по першим розстрілам сьогодні є величезні проблеми. Як ви пам'ятаєте, це відбулося за часів правління Януковича, фактично за місяць до переходу влади. Тому багато доказів було знищено. Що стосується трагедій 18 лютого, то на даний момент близько 6-7 справ знаходяться в суді. Є тут вже перші вироки і перші засуджені. У справі по 20 лютого є процес, який відбувається вже два з половиною роки і я сподіваюся, що за рік ми будемо мати перші вироки у цій справі. А ще я сподіваюся, що нарешті розпочнеться процес над Януковичем і високопосадовцями щодо вбивств 18-20 лютого.

В будь-якому випадку в України є світло в кінці тунелю. Я думаю, що на вибори потрібно приходити, потрібно голосувати, але не в цьому власне полягає світло. Світло полягає в змінах у свідомості людей. Саме це, на мою думку, було найбільшою перемогою Революції Гідності. Можливо, не у всіх відбулася зміна свідомості, але принаймні та частина, яка змінилася, сьогодні змінює й країну. Я думаю, що ці люди, незалежно від того, хто буде при владі, змінять країну і втілять ідеали Революції Гідності заради яких віддавалися життя.

А новий президент має вирішити дилему. Управління спеціальних розслідувань Горбатюка знаходиться в ГПУ, а згідно з новим законом розслідуванням тепер має займатися Державне бюро розслідувань (ДБР). Потрібно вирішити питання про переведення підрозділу до складу ДБР, щоб вони могли продовжувати працювати. Зараз в ДБР не має жодної людини, яка готова підняти сотні тисячі томів і розпочати розбиратися в справах Майдану майже з нуля. Тому ще раз підкреслюю: щоб не втратити час, потрібно прийняти рішення про переведення слідчих управління спеціальних розслідувань в ДБР для продовження роботи.

Чи вірите ви в справедливий суд?

Якщо говорити конкретно про справу 20 лютого щодо п'яти беркутівців (а за ними стоїть ще 19, які стали громадянами Росії), то ще раз зауважую, що суд триває вже 2,5 роки і транслюється онлайн. Тому, якщо хтось хоче скласти уявлення про стан розслідування, наприклад, про докази сторони захисту чи обвинувачення, достатньо зайти на Youtobe-канал і подивитися хоча б одне засідання.

Я особисто вірю в те, що в Україні може бути справедливий суд. Але ми ще будемо проходити етап апеляційного суду і я думаю, що обов'язково буде ще розгляд в Європейському суді з прав людини. Це дуже довгий час, і це я говорю лише про одну справу. Втім, так чи інакше ми отримаємо правду, яка не буде піддана сумніву ні всередині країни, ні за її межами.

В чому саме для вас полягає правда?

Правда для мене полягає у відповідях на питання, чому так сталося, чому мирні мітингувальники були вбиті і чому були вбиті представники правоохоронних органів (це не можна розділяти). Правда також – дізнатися, хто був замовником і організатором. Правда – це оприлюднення імен всіх причетних до вбивств як з однієї, так і з іншої сторони. Правда в тому, щоб дізнатися, хто привів до цього, щоб в майбутньому ніколи цього не повторилося. Допоки це зло буде не покаране, подальший рух і розвиток українського суспільства просто неможливий.