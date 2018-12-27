Завтра неминуче буде гірше, ніж вчора, – Казарін про часи правління Януковича

У річницю другого Євромайдану деякі українці розмірковують про третій. Але варто зазначити, що будь-яка революція неможлива без антигероя. Так було і в Україні. Знайшовся той, хто об'єднав настільки різну країну проти себе.

Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів Павло Казарін.

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На його думку, другий Майдан був аж ніяк не можливий без Віктора Януковича.

Янукович – це той, хто втілює у собі думку про те, що завтрашній день неминуче буде гірше, ніж вчорашній. Він уособлення темного майбутнього України,

– зазначив Казарін.

Журналіст сказав, що той табір, який колись виступав єдиним фронтом проти колишнього президента, встиг розділитися у нинішню епоху. І наразі в Україні є ті, хто вважають, що час працює на країну і ті, хто впевнені, що він працює проти неї.



Табір, який колись виступав єдиним фронтом тепер розділився

Автор зауважив, що всі мають рацію, і все неправі. Обидва світогляди здатні приносити як шкоду, так і користь. Наприклад, філософія "зради" з усім її скепсисом і недовірою виконує роль контрольних ваг.

Вона змушує активістів стежити за чиновниками. Журналістів – писати про зловживання. Небайдужих – чергувати під судами під час розгляду резонансних справ,

– сказав Павло.

Він додав, що п'ять років тому Україна мала цілком конкретного антигероя. Зло мало ім'я і посаду, проти якого було легко згуртуватися, саме тому Майдан переміг.

Повний випуск відеоблогу "Грані правди" за 27 грудня