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      Завтрашний день неизбежно будет хуже, чем вчерашний, – Казарин о временах правления Януковича

      51 Читати новину українською
      Евромайдан
      Евромайдан / Фото из свободных источников

      В годовщину второго Евромайдана некоторые украинцы думают о третьем. Но стоит отметить, что любая революция невозможна без антигероя. Так было и в Украине. Нашелся тот, кто объединил столь разную страну против себя.

      Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал Павел Казарин.

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      По его мнению, второй Майдан был совсем не возможен без Виктора Януковича.

      Янукович – это тот, кто воплощает в себе мысль о том, что завтрашний день неизбежно будет хуже, чем вчерашний. Он олицетворение темного будущего Украины,
      – отметил Казарин.

      Журналист сказал, что тот лагерь, который когда-то выступал единым фронтом против бывшего президента, успел разделиться в нынешнюю эпоху. И сейчас в Украине есть те, кто считают, что время работает на страну и те, кто уверены, что оно работает против нее.

      майдан, революція гідності
      Лагерь, который когда-то выступал единым фронтом теперь разделился

      Автор отметил, что все правы, и все неправы. Оба мировоззрения способны приносить как вред, так и пользу. Например, философия "измены" со всем ее скепсисом и недоверием выполняет роль контрольных весов.

      Она заставляет активистов следить за чиновниками. Журналистов – писать о злоупотреблениях. Неравнодушных – дежурить под судами при рассмотрении резонансных дел,
      – сказал Павел.

      Он добавил, что пять лет назад Украина имела вполне конкретного антигероя. Зло имело имя и должность, против которого было легко сплотиться, именно поэтому Майдан победил.

      Полный выпуск видеоблога "Грани правды" за 27 декабря

       

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Виктор Янукович Небесная Сотня Евромайдан
      Источник: 24 канал
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