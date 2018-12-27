Завтрашний день неизбежно будет хуже, чем вчерашний, – Казарин о временах правления Януковича

В годовщину второго Евромайдана некоторые украинцы думают о третьем. Но стоит отметить, что любая революция невозможна без антигероя. Так было и в Украине. Нашелся тот, кто объединил столь разную страну против себя.

Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал Павел Казарин.

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По его мнению, второй Майдан был совсем не возможен без Виктора Януковича.

Янукович – это тот, кто воплощает в себе мысль о том, что завтрашний день неизбежно будет хуже, чем вчерашний. Он олицетворение темного будущего Украины,

– отметил Казарин.

Журналист сказал, что тот лагерь, который когда-то выступал единым фронтом против бывшего президента, успел разделиться в нынешнюю эпоху. И сейчас в Украине есть те, кто считают, что время работает на страну и те, кто уверены, что оно работает против нее.



Лагерь, который когда-то выступал единым фронтом теперь разделился

Автор отметил, что все правы, и все неправы. Оба мировоззрения способны приносить как вред, так и пользу. Например, философия "измены" со всем ее скепсисом и недоверием выполняет роль контрольных весов.

Она заставляет активистов следить за чиновниками. Журналистов – писать о злоупотреблениях. Неравнодушных – дежурить под судами при рассмотрении резонансных дел,

– сказал Павел.

Он добавил, что пять лет назад Украина имела вполне конкретного антигероя. Зло имело имя и должность, против которого было легко сплотиться, именно поэтому Майдан победил.

Полный выпуск видеоблога "Грани правды" за 27 декабря