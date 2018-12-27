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      Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан

      Грани правды 265 Читати новину українською

      В годовщину второго Майдана некоторые рассуждают о третьем. Но особенность в том, что украинский Майдан невозможен без Януковича. Янукович – это олицетворение темного будущего. Тот, кто воплощает в себе мысль о том, что завтрашний день неизбежно будет хуже вчерашнего.

      Он тот, кто способен объединить столь разную страну против себя. Эта ниша и до сих пор остаётся вакантной.

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      Тот лагерь, который когда-то единым фронтом выступал против прошлого президента, успел раздробиться в эпоху нынешнего. Украина делится на тех, кто считает, что время работает на страну и тех, кто уверен, что оно работает против неё. Первый лагерь аккумулировал "адептов победы". Второй – "адептов измены".

      Философию "измены" обвиняют в том, что она выгодна Кремлю. Её адептов – в том, что они сеют неверие, обесценивают майдан и случившиеся после него перемены. Философию "победы" обвиняют в замыливании глаз. Её адептов – в том, что они пытаются оправдать коррупцию, воровство и прикрывают войной отсутствие системных реформ.

      Особенность в том, что все правы. И все неправы. Мировоззрение тотальной "измены" и правда выгодно Кремлю. Тотальное неверие, разочарование и фрустрация – вот те три кита, на которые опирается российская повестка в Украине. "Вы проиграли", "Ничего не добились", "Новые хуже старых" – эти лозунги Кремль пытается превратить в мировоззренческий депозит. Который затем станет приносить нужные дивиденды.

      Мировозрение тотальной
      Мировоззрение тотальной "измены" выгодно Кремлю

      В противовес этому, мировоззрение тотальной "победы" выгодно коррупционерам. Это позволяет прикрываться патриотизмом, объявлять журналистские расследования – поисками врага. Любой митинг можно объявить игрой в пользу агрессора. Любое недовольство – записать в попытки "раскачать лодку". Но правда, как это часто бывает, где-то посередине.

      Потому что именно философия "измены" со всем её скепсисом и недоверием выполняет роль контрольных весов. Она заставляет активистов следить за чиновниками. Журналистов – писать о злоупотреблениях. Неравнодушных – дежурить под судами во время рассмотрения резонансных дел.

      А философия "победы" – это умение соизмерять результат со стартовыми позициями. Способность не игнорировать прогресс и перемены. Это умение не впадать в кликушество, спекуляции и тотальные обобщения.

      Крайности токсичны. Дистиллированная "измена" чревата фрустрацией, пораженчеством и делает своего адепта "полезным идиотом" в руках Москвы. Дистиллированная "победа" превращает своего адепта в "комсомольца" и "полезного идиота" в руках отечественных мироедов.

      ​Тотальное
      Тотальное "победобесие" ничем не лучше тотального "изменобесия"

      Оба этих мировоззрения способны приносить как вред, так и пользу. В каждую из этих повесток сегодня инвестируют как по искренним мотивами, так и по коньюнктурным. Нет ничего хуже, чем судить противоположный лагерь по его худшим представителям.

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      Пять лет назад у Украины был вполне конкретный антигерой. Этический и эстетический водораздел выглядел очевидным. Зло имело имя и должность. Против него было легко сплотиться – и потому Майдан победил. Но если пять лет спустя вы ностальгируете по этической простоте уличного протеста – это ещё не повод разбрасываться ярлыками.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Виктор Янукович Евромайдан Новости России Украина – Россия Грани правды
      Источник: 24 канал
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