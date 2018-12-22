Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством

Украинское государство можно за многое не любить. Но это не повод им не дорожить. Есть люди, которые раздражают больше, чем ностальгирующие просоветские. Например, те, кто считают, что страна им задолжала – и требуют возврата долгов. Брать готовы дешевой коммуналкой, налоговым пофигизмом и правом не возвращать банкам кредиты.

Для них украинская реальность – это "тяготы и лишения". Себя они воспринимают в качестве "рабов", которым, как известно, нечего терять кроме своих цепей. И потому они уверены, что любые их действия могут привести лишь к улучшению их быта. Потому что "а куда уж хуже".

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Они привыкли воспринимать свой быт как "заводские настройки", идущие "по умолчанию". А все, что их окружает – как "неотчуждаемые права", на которые они отвыкли обращать внимание. Потому что уверены, что те никуда не исчезнут. Придется разочаровать. Украинская реальность может измениться к лучшему. А может и к худшему. Просто вторую перспективу скептики всех мастей отчаянно не хотят брать в расчет. Хотя за примерами далеко ходить не надо.

Можно съездить в Донецк или Луганск. Чтобы понять, как выглядят территории, с которых ушла институциональная Украина. Многие мелочи быта начинаешь ценить лишь тогда, когда их лишаешься.

Можно включить телевизор и посмотреть сюжеты о Венесуэле. Узнать, как выглядят гиперинфляция и дефицит туалетной бумаги. Почитать, чем чреваты раскулачивание и классовая борьба. В конце концов, можно просто открыть учебники истории. Изучить события столетней давности. Сравнить с теми спорами, которыми беременна нынешняя Украина. Попытаться найти отличия.

Иногда лучше спорить о цене "коммуналки", чем спиливать батареи на металлолом. Лучше иронизировать над "пластмассовыми копами", чем ждать, пока тебя забьют люди с непривычным акцентом. Лучше критиковать коррупцию, чем сидеть на подвале и собирать выкуп.

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Украинское государство можно за многое не любить. Но это не повод им не дорожить. Двадцатый век довольно безжалостно продемонстрировал, как выглядит судьба народов, которые свое государство не удержали. И если вам кажется, что "хуже не будет", значит, вы просто не догадываетесь, как глубока бывает кроличья нора.